Гройсман задекларував майже 8 мільйонів
19:31, сьогодні 526 Читать новость на русском
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вніс зміни у свою декларацію, додавши 8 мільйонів 797 тисяч 630 гривень доходів.
Про це йдеться в повідомленнях про суттєві зміни в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
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Як вказано, цю суму прем’єр отримав від відчуження нерухомого майна – ТОВ "МАГІГРАНД".
Повідомлення про зміну в е-декларації Гройсмана датовано 30 грудня 2017 року.
Джерело: 24 Канал
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