Гройсман задекларував майже 8 мільйонів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вніс зміни у свою декларацію, додавши 8 мільйонів 797 тисяч 630 гривень доходів.

Про це йдеться в повідомленнях про суттєві зміни в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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Як вказано, цю суму прем’єр отримав від відчуження нерухомого майна – ТОВ "МАГІГРАНД".

Повідомлення про зміну в е-декларації Гройсмана датовано 30 грудня 2017 року.