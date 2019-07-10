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      Гройсман зупинив всі екологічні перевірки у портах через корупцію

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      Володимир Гройсман
      Володимир Гройсман / 5.ua

      Гройсман закликав Нацполіцію розслідувати випадки хабарництва у Держекоінспекції.

      На засіданні Кабміну, яке відбудеться вже наступної середи, 17 липня, уряд розгляне новий порядок взаємодії держорганів у захисті природнього середовища у портах.

      Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабміну 10 липня, відповідаючи на запитання представника Президента при Кабінеті міністрів Андрія Геруса щодо законності перевірок, що проводить Державна екологічна інспекція у портах і корупційних ризиків, що існують наразі у цій сфері.

      Ми знаємо цю проблему, до нас теж надходять сигнали про корупцію при таких перевірках. Тому сьогодні буде проведена нарада під головуванням першого віце-прем’єра (Степана Кубіва. – Ред.) із залученням екологів та бізнесу, ми розберемося, яка там ситуація. Є доручення підготувати відповідні рішення на наступне засідання уряду, щоб урегулювати цю проблему,
      – заявив Гройсман.

      Також прем’єр повідомив, що до розгляду нового порядку Кабмін призупиняє перевірки у портах. "До того часу, доки ми приймемо рішення, перевірки у портах, накладення санкцій буде зупинено, аби уникнути зловживань", – підкреслив він.

      Окрім того, Гройсман наголосив, що правоохоронні органи відтепер будуть більше уваги приділяти повідомленням про корупцію у діях Держекоінспекції.

      "Там, де є корупційні ризики, по кожному випадку прошу негайно звертатися до антикорупційних органів або до Національної поліції. Я дав доручення Нацполіції всі такі сигнали брати у роботу, порушувати по них справи і допитувати. Якщо бізнес скаржиться – значить, хтось на них тисне, хтось у них вимагає хабарі. І цих людей треба затримувати – і чистити всю цю історію", – зазначив прем’єр.

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      Теги: Новини політики Володимир Гройсман Корупція
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