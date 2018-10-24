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      "Група атаки грає доволі агресивно": Хацкевич оцінив шанси "Динамо" у грі проти "Ренну"

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      Здобути дебютну перемогу в єврокубках – зробити це "Динамо" спробує у третьому турі Ліги Європи в матчі проти французького "Ренна".

      У стартових же зустрічах проти "Астани" і "Яблонця" кияни двічі розписали мир – 2:2.

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      "Я думаю, що завтра ми зобов'язані перемогти. Думаю, спільно з тренерським складом ми здобудемо перемогу", – сказав півзахисник "Динамо" Денис Гармаш. 

      Проте для тренерського штабу "Ренн" поки залишається загадкою. Хоча Олександр Хацкевич і знає, як мінімізувати небезпеку біля воріт "Динамо".

      Насправді, дуже часто змінюється поєднання в атаці. Ми подивились чотири гри ("Ренну" – 24 канал), і різні комбінації спереду, на флангах постійно змінюється. Те, що стосується стандартних положень, група атаки та центральні захисники доволі агресивно грають при стандарних положеннях. Тут важлива концентрація, щоб їх було менше біля наших воріт,
      – зазначив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич. 

      Без проблем у захисті, однак, тільки з один форвардом. До Франції Олександр Хацкевич взяв лише номінального нападника Владислава Супрягу. Та є й хороші новини для уболівальників "Динамо" – з командою полетів Беньямін Вербіч, який був травмований.

      "Хворих ми з собою не привезли. Завтра у нього (Вербіча – 24 канал) випробувальне тренування. Якщо у нього все буде добре, то я на нього теж розраховую", – прокоментував Хацкевич. 

      Чи вийде на поле словенець і допоможе віце-чемпіону України здобути першу перемогу в єврокубках, дізнаємося у четвер, 25 жовтня. Гра розпочнеться о 22:00.

      А от раніше, о 19:55, матч третього туру Ліги Європи розпочне ще один український клуб – "Ворскла". Полтавці завітають в гості до "Карабаха".

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 25 жовтня
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