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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Група бойовиків підірвалась на власній міні у зоні АТО

13:46, сьогодні 1607 Читать новость на русском
Група бойовиків підірвалась на власній міні у зоні АТО
Група бойовиків підірвалась на власній міні у зоні АТО / Фото з відкритих джерел

Минулої доби, 27 грудня, диверсійно-розвідувальна група бойовиків підірвалася на мінах під час спроби перетнути лінію зіткнення. При цьому ці міни розставили самі бойовики.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, інформує УНН.

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"Активізація дій противника в районах хаотичного встановлення російськими інженерними підрозділами мінно-вибухових загороджень призводить до зростання втрат серед розвідувальних підрозділів агресора. Минулої доби під час спроби перетнути лінію зіткнення підірвалася на власних мінах диверсійно-розвідувальна група російських окупаційних військ”, — розповів він.

Гуцуляк додав, що бойовики використовують новорічне перемир’я для того, щоб активізувати роботу своїх диверсійно-розвідувальних груп.

Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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