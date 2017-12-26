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ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МОСКВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Російські журналісти показали, як насправді живуть люди на окупованій частині Донбасу

20:52, 26 грудня 3176 Читать новость на русском

Як живуть на окупованих територіях, показали журналісти російського каналу "Дождь". На відміну від кремлівських ЗМІ, українським зазирнути за лінію розмежування майже не можливо, бо це пряма дорога в заручники і списки на обмін. Тому справжні будні окупованої території для українців залишаються в тіні.

Журналістку "Дождя" Лілію Яппарову місцеві зустріли екскурсією підвалами та історіями про страшні обстріли. Та вже наступного дня ті, хто радо зустрічали московських гостей, оперативно "заклали" їх місцевій розвідці. Журналістів доправили в антиекстремістське управління.

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Протоколи склали, журналістів відпустили. Новини самопроголошених республік, як в кращих традиціях диктатури: спортивні здобутки, прорив виробництва, щасливі діти і, звісно, "УКРОПи" атакують. Жодного матеріалу про реальність. За дитячий вірш про крадіжки гуманітарки колишній очільник "ЛНР" нацькував на дівчинку дорослих чоловіків.

Між реальним Донбасом і тим, що в телевізорі – бездонна прірва. Пропаганда та диктатура не шкодує навіть своїх солдат. І про це на російському ТБ, крім "Дождя", ніхто ще не говорив.

Померлих ховають, як людей з хворобами серця, інфарктами. Про це "Дождю" розказали в місцевій контррозвідці,
– заявили журналісти.

Та побачили медійники і не звичний, навіть для наших очей, український Донбас. Так, в центрі Донецька в підвальному барі не лише п'ють та гуляють, а гучно співають українських пісень. Та такий заклад радше виняток, ніж правило. І аудиторія тут – не ті, хто кликав "русский мир", а молодь, яка лише чекає нагоди, щоб виїхати подалі з недодержави.

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До кінця репортажу журналістка Лілія Яппарова зізнається, що стеження і обшуки їх знімальної групи не припинились.

В так званих "ЛДНР" про гривню вже ніхто й не згадує – весь розрахунок в рублях. Проте чому Росія починає відхрещуватись від своїх недореспублік, ніхто не розуміє. Заводи не модернізують, а з шахт висмоктують останнє. Перспектива самодержавства вже не така й безхмарна, як була колись.

Автор: Ігор Токар
Теги: Новини України Новини Росії АТО Війна на Донбасі журналісти
Джерело: 24 Канал
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