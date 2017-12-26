Як військові механіки "зцілюють" техніку: відео

Стабільність на фронті напряму пов'язана із роботою військових у тилу – що їсти, пити, чим заправляти техніку, на чому їздити. Так, ремонтні підрозділи ЗСУ буквально ставлять на колеса та гусениці старі військові авто.

Армійські легковики і вантажівки, БМП, БТРи і навіть танки. Лише за останній місяць ремонтно-відновлювальний батальйон однієї з бригад повернув до строю 3 десятки одиниць техніки.

"Грубо кажучи, 1-2 одиниці буває за день. Іноді техніку потрібно відновлювати 3-4 дні, якщо була серйозніша неполадка, заміна деяких окремих запчастин і агрегатів", – розповів військовослужбовець ЗСУ Віталій.

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Перед тим, як встановлювати двигун, тут проводять такі собі стендові випробування. Тому танки хоч і у зоні відведення, але не застоюються і чи не щотижня бувають на стрільбах. Довелося власними силами замінювати двигун. Якихось 3 дні – і все знову працює.

За словами військових, якщо торік підбитої під час обстрілів техніки було доволі багато, то тепер здебільшого набивають мозолі на капітальному або поточному ремонті.

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