Після денної тиші увечері бойовики таки зірвали "різдвяне" перемир’я на Донбасі

У понеділок, 25 грудня, після цілого дня тиші в зоні проведення АТО бойовики таки порушили режим припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Перед цим повідомлялося, що бойовики протягом цілого дня 25 грудня дотримувалися "різдвяного" перемир’я.

У штабі АТО уточнили, що близько 19:00 бойовики порушили мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-міліметрові міномети. З тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське бойовики випустили у сторону українських позицій 5 мін.

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"Такі віроломні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та небажанні дотримуватися режиму припинення вогню", – зазначили у штабі АТО.