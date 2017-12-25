Але щойно розвиднюється – "прокидаються" снайпери: репортаж з-під Донецького аеропорту

Вперше за новорічно-різдвяне перемир'я не було зафіксовано жодного обстрілу. Щоправда, бійці розповіли, що перед Різдвом бойовики максимально використовували свою бойову силу, бо знають, що українські військові відповісти на вогонь не можуть.

Коли на цих позиціях спадає мряка – вдалині видніється пошматований Донецький аеропорт.

Десь зараз, бійці просто спостерігають, хоч і доводиться останні 2 дні вглядатися у молоко, виколюючи очі. Але не дарма – терористи навіть наосліп зранку двічі вгатили з РПГ.

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Тих, хто вдосталь повоював і запам'ятав найгірші моменти російської агресії, тут вдосталь.

Наприклад – медик Микола, який торік рятував життя військових у перших боях за промзону Авдіївки.

За 90 днів, що батальйон там був, у нас було тільки 3 дні, що ми не виїжджали, не вивозили бійців в Авдіївку. І то я не пам'ятаю, чи з цих трьох днів просто не було легких поранених, чи що. Можливо, вони були й просто на місці їм надали допомогу,

– розповів він.

Але щойно розвиднюється – за роботу беруться ворожі снайпери. Мінімальна підготовка до новорічних свят відчувається навіть на позиціях.

Але на що тут точно не сподіваються – то це на тишу. Доводиться вглядатись не лише у туман, а й в неї.