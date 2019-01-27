Група підлітків знову побила дорослого чоловіка у Києві: деталі

Увечері 26 січня у самісінькому центрі Києва поблизу розважального центру «Арена Сіті» група підлітків натовпом накинулася на дорослого чоловіка.

Відповідне відео опублікував ресурс "Київ оперативниий" на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Одна била, інші сміялися та знімали: школярки влаштували жорстокі розбірки під Києвом

У дописі з посиланням на свідків вказується, що малолітні нападники нібито викрикували: "Ми – чеченці! Ви не знаєте, з ким зв’язалися". На місце інциденту очевидці викликали поліцію та "швидку".

Відео побиття чоловіка у центрі Києва. Кадри містять елементи жорстокості та ненормативну лексику (18+)

Відео 18+ Центр міста Києва, поблизу «Арена Сіті»: невідомі підлітки товпою бьют одного, лежачого... Причини такої поведінки поки невідомі, свідки стверджують, що нападники кажуть «мы чеченцы, вы не знаете с кем связались». Викликали швидку і поліцію. Тим часом, всі нападники з місця події пішли. Шукаємо свідків початку конфлікту. Posted by Киев Оперативный on Saturday, 26 January 2019

Одна з версій конфлікту – чоловік, перебуваючи у компанії своїх друзів, спеціально зачепив маленьку дитину. Коли ж підійшли старші товариші потерпілого, то усі втекли, окрім самого кривдника. Усі перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Якрозповів один із нападників, бійка справді розпочалася через те, що старший чоловік зачепив їхнього молодшого друга, якому 13 років. Коли ж вони підійшли розбиратися, то той, за його словами, накинувся на 13-річного, а потім друзі (їх було п’ятеро) того чоловіка почали бити решту.

"Ми почали відбиватися. Потім ми відійшли, а той нам крикнув: "Куда ви, що засцяли?" А ми йому сказали, що зараз сюди під’їде один чеченець, і подивимось, яким ти є сміливим", – додав молодий чоловік.

У підсумку друзі старшого чоловіка втекли, і той залишився один, відтак отримав кілька сильних ударів від групи підлітків.

Версія одного із нападників щодо побиття чоловіка. Увага! Ненормативна лексика (18+)

Posted by Киев Оперативный on Saturday, 26 January 2019



У патрульній поліції Києва у коментарі 24 каналу сповістили, коли вони приїхали, то нікого на місці вже не було. Ніхто з потерпілих до них не звертався. Медики також ні про що таке їм не повідомляли.

Зауважимо, це вже не перший випадок за останній час, коли підлітки посеред вулиці жорстоко б’ють старших людей. Зокрема, найбільший резонанс отримав інцидент, що трапився увечері 15 січня біля торгово-розважального центру "Гулівер".