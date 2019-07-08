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      Грузинський канал призупинив мовлення після матів на адресу Путіна в ефірі

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      Протести під будівлею телекомпанії
      Протести під будівлею телекомпанії / novost.ge

      Під офісом грузинської телекомпанії "Руставі-2" влаштували акцію протесту через нецензурне звернення журналіста Георгія Габунія на адресу президента РФ Володимира Путіна. Мітингувальники кидали в будівлю компанії різні предмети та погрожували увірватися всередину. Тож поки що телеканал призупинив мовлення.

       На сайті телеканалу наголосили, що змушені вдатися до таких дій, адже переживають за безпеку своїх працівників.

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      Крім цього, в оприлюдненій заяві співробітники "Руставі-2" пояснили, що пішли на такий крайній крок через те, що не мають можливості працювати. Вони також закликали уряд виконати встановлені законом зобов'язання щодо безпеки журналістів.

      Протестувальники ж вимагають, щоб гендиректора телеканалу та журналіста Габунія звільнили, а також порушити кримінальну справу.

      Георгій Габунія
      Грузинський журналіст Георгій Габунія

      Зазначимо, що перед призупиненням мовлення гендиректор телекомпанії Ніка Гварамія засудив поведінку журналіста й пообіцяв, що той буде покараний. Проте також припустив, що протести під будівлею каналу – не спонтанний захід, а акція, організована владою.

      Що відбулося в прямому ефірі каналу

      Георгій Габунія російською мовою звернувся до Володимира Путіна. Використовуючи нецензурну лексику, він пропонував президенту РФ "забиратися з Грузії разом зі своїми рабами", назвав президента "смердючим окупантом" й у грубій формі згадав його рідних.

      Пізніше телеканал "Руставі-2" видалив відео зі зверненням зі своєї сторінки у Facebook. Однак російський пропагандист Дмитро Смирнов опублікував його на своїй сторінці у Twitter, заявивши про "розчарування Грузією".

      Дивіться відео з лайкою на адресу Путіна: 18+

      Нецензурне звернення до Путіна засудила грузинська президентка Саломе Зурабішвілі. А у МЗС країни назвали цей інцидент провокацією, яка "спрямована на поглиблення й без того складної ситуації у відносинах Росії та Грузії".

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      Теги: Новини Росії Журналісти Медіа Новини Грузії
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