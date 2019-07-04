Не антиросійські протести, а заколот: генпрокуратура Грузії дала оцінку подіям в країні

Прокуратура Грузії відкрила кримінальне провадження за статтею "Змова або заколот" через антиросійські протести. Там вважають, що в ніч з 20 на 21 червня група осіб намагалась захопити державну владу.

Що відомо про події у Грузії 20 – 21 червня?

Ввечері 20 червня грузини вийшли на вулиці Тбілісі через те, що у парламенті їх країни відбулися незвичайні події. Крісло спікера зайняв депутат російської Держдуми комуніст Сергій Гаврилов. Він всівся на нього і почав російською мовою вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Цей факт обурив і опозицію, і громадян країни. Адже, як відомо, деякі території, що належали Грузії, зараз окуповані Росією.

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Відтак, люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Потім вони почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.



Антиросійські протести у Тбілісі/ фото Getty images

Активісти раз за разом збираються на протести. Зокрема, вони вже домовилися відставки спікера парламенту та звільнення усіх арештантів. Востаннє вони вийшли на "Марш свободи" 29 червня з вимогою звільнити главу МВС Грузії Георгія Гахарію.

Те, що протести "антиросійські" повпливало на взаємини Грузії та РФ. Так, очільник Кремля Володимир Путін закрив небо для грузинських літаків та заборонив здійснювати авіаперельоти в країну з Росії.

Рішення прокуратури

У генпрокуратурі Грузії вважають, що протести в Тбілісі 20 – 21 червня є частиною плану окремих осіб з насильницького захоплення державної влади шляхом заколоту. Там вже перекваліфікували справу про події на більш тяжку статтю.

На цьому етапі на підставі аналізу показань десятків свідків, проведених додаткових слідчих заходів і здобутих доказів, ми прийшли до висновку, що в ніч на 21 червня окремими особами планувалося насильницьке заволодіння державною владою шляхом заколоту,

– заявив представник прокуратури Кока Кацитадзе.

За його словами, на першому етапі "злочинного задуму" планувалося, що учасники протесту візьмуть будівлю парламенту штурмом, а після цього були б зроблені інші дії із захоплення влади.

Також у прокуратурі Грузії виправдали дії правоохоронців та уточнили, що саме вони "нейтралізували спробу державного перевороту".

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