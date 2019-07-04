18:24
4 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іванка Трамп поділяє самотність Путіна. Пиня проти геїв
      Вєсті Кремля
      21:21, 3 липня
      Вєсті. UA: Самка Богомолець відгризатиме язика. Качиний тест для суддів
      Вєсті.UA
      19:16, 3 липня
      Як Труханов і Ко купили приміщення для мерців за 150 мільйонів з бюджету: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 3 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Не антиросійські протести, а заколот: генпрокуратура Грузії дала оцінку подіям в країні

      206 Читать новость на русском
      Протести у Грузії
      Протести у Грузії / Getty images

      Прокуратура Грузії відкрила кримінальне провадження за статтею "Змова або заколот" через антиросійські протести. Там вважають, що в ніч з 20 на 21 червня група осіб намагалась захопити державну владу.

      Що відомо про події у Грузії 20 – 21 червня?

      Ввечері 20 червня грузини вийшли на вулиці Тбілісі через те, що у парламенті їх країни відбулися незвичайні події. Крісло спікера зайняв депутат російської Держдуми комуніст Сергій Гаврилов. Він всівся на нього і почав російською мовою вести засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я. Цей факт обурив і опозицію, і громадян країни. Адже, як відомо, деякі території, що належали Грузії, зараз окуповані Росією.

      Це цікаво: Попри заборону Путіна, російські туристи продовжують літати у Грузію: у який спосіб

      Відтак, люди зажадали від росіян вибачень, однак згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Потім вони почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.

      антиросійські протести у Грузії
      Антиросійські протести у Тбілісі/ фото Getty images

      Активісти раз за разом збираються на протести. Зокрема, вони вже домовилися відставки спікера парламенту та звільнення усіх арештантів. Востаннє вони вийшли на "Марш свободи" 29 червня з вимогою звільнити главу МВС Грузії Георгія Гахарію.

      Те, що протести "антиросійські" повпливало на взаємини Грузії та РФ. Так, очільник Кремля Володимир Путін закрив небо для грузинських літаків та заборонив здійснювати авіаперельоти в країну з Росії.

      Рішення прокуратури

      У генпрокуратурі Грузії вважають, що протести в Тбілісі 20 – 21 червня є частиною плану окремих осіб з насильницького захоплення державної влади шляхом заколоту. Там вже перекваліфікували справу про події на більш тяжку статтю.

      На цьому етапі на підставі аналізу показань десятків свідків, проведених додаткових слідчих заходів і здобутих доказів, ми прийшли до висновку, що в ніч на 21 червня окремими особами планувалося насильницьке заволодіння державною владою шляхом заколоту,
      – заявив представник прокуратури Кока Кацитадзе.

      За його словами, на першому етапі "злочинного задуму" планувалося, що учасники протесту візьмуть будівлю парламенту штурмом, а після цього були б зроблені інші дії із захоплення влади.

      Також у прокуратурі Грузії виправдали дії правоохоронців та уточнили, що саме вони "нейтралізували спробу державного перевороту".

      Дивіться також: Антиросійські протести у Грузії: тисячі людей знову вийшли на вулиці – фото та відео

      blog_ava
      Комфортний відпочинок для всієї родини в Україні: топ-5 місць
      сьогодні
      4576
      Теги: Новини політики Протести Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      "Не зміг лишитись осторонь": спогади побратимів про героїчно загиблого юного військового
      сьогодні , 18:15 "Не зміг лишитись осторонь": спогади побратимів про героїчно загиблого юного військового
      Катерина Петренко 66
      Тест Коломойским – самый главный для Зеленского
      сьогодні , 17:00 Тест Коломойским – самый главный для Зеленского
      Блог Соцмережі 784
      Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      21 червня , 14:00 Інноваційна функція на мобільному, що заощаджує час і ресурси користувачів
      1384
      Чергове вбивство правоохоронцями: деталі смерті Комарніцького, якого побили поліцейські
      сьогодні , 16:00 Чергове вбивство правоохоронцями: деталі смерті Комарніцького, якого побили поліцейські
      Дмитро Гнап 835
      Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      сьогодні , 15:09 Письмо из Крыма: здесь против "дармоедов" из Донбасса
      Отставной подполковник 1689
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук