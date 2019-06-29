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      Антиросійські протести у Грузії: тисячі людей знову вийшли на вулиці – фото та відео

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      У Тбілісі вимагають відставки голови МВС
      У Тбілісі вимагають відставки голови МВС / Sputnik Грузія

      У столиці Грузії Тбілісі в суботу, 29 червня, тисячі людей вийшли на "Марш свободи". Основна вимога – відставка голови Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія.

      До громадських активістів цього разу приєдналися політики з різних опозиційних сил, про це повідомляє "Sputnik Грузія".

      Щоб знати більше: Ляпас по обличчю грузинської історії: що пишуть світові ЗМІ про протести у Тбілісі 

      Натомість у мітингах перед будівлею парламенту, де основною частиною протестувальників була молодь, яка намагається дистанціюватися від конкретних політичних сил.

      Протести в Грузії
      "Марш свободи" у Тбілісі / Джерело: sputnik-georgia.ru

      Також в акції окремими колонами беруть участь прихильники колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух" і партії "Європейська Грузія – рух за свободу".

      Протести у Грузії
      Ситуацію контролюють правоохоронці/ Джерело: sputnik-georgia.ru

      Рух у центрі столиці Грузії перекритий, оскільки протестувальники зайняли більшу частину проспекту Руставелі.

      Протести у Грузії
      Опозиційні політики на протестах/ Джерело: sputnik-georgia.ru

      Учасники акції несуть не лише прапори Грузії, але й України та Євросоюзу. Окрім того, тримають плакати з закликами до глави МВС піти у відставку. Оопозиція вимагає відставки Гахарія як відповідального за дії правоохоронців в ніч на 21 червня.

      У Грузії нові протести: відео 

      "Марш свободи" у Тбілісі6 відео

      Що відомо про антиросійські протести у Грузії?

      • Акції розпочались увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою.
      • Активісти вимагали від росіян вибачень, згодом – відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі.
      • Опісля протестувальники штурмували парламент, поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб.
      • Наступного дня мітинги відновились з новою силою. Багатьох активістів затримали, однак це не зупинило протестні настрої. Владі довелось виконати одну із вимог протестантів – голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку.
      • Окрім того, парламентарі пообіцяли провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.
      • Згодом у МВС відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня.
      • Генпрокуратура Грузії відкрила проти них справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.
      • Через кілька днів у Тбілісі міський суд звільнив з-під варти всіх затриманих під час протестів в ніч на 21 червня.

      Антиросійські протести у Грузії: дивіться відео

       

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      Теги: Новини політики Антиросійські протести у Грузії Новини Грузії Протести
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