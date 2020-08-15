Грузія скоротила до 12 днів термін обов'язкового карантину для осіб, які в'їжджають на територію країни. Стільки ж часу за новими правилами на ізоляції мусять провести особи, які контактували із зараженими.

Скорочення карантину з 14 до 12 днів також діє для людей, які прибувають з окупованих територій Абхазії та Південної Осетії. Відповідні поправки внесли у постанову "Про правила ізоляції та карантину", прийняту ще 23 травня, повідомляє Грузия Онлайн.

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Термін можуть ще більше зменшити, якщо особу переводять з карантину в самоізоляцію або із самоізоляції в карантин.

Усім, хто прибуває на територію Грузії, необхідно надати результати тесту на коронавірус не пізніше, ніж за 72 години до поїздки. Іноземці змушені самі оплачувати тести. Від подальших тестувань будуть звільнені лише особи, у яких перший тест покаже наявність імуноглобуліну G, тобто антитіла до коронавіруса.

Що відомо про коронавірус у Грузії