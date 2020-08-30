Неподалік Тбілісі знайшли нове неолітичне поселення. За оцінкою археологів, йому понад 8 тисяч років.

На місці розкопок виявили глиняні глечики та прості знаряддя праці. Про це повідомило вижання AP.

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Всі артефакти входять до так званої шулавері-шомутепинської культури. Але більше археологів вразили домівки прадавніх людей. В них незвично міцні стіни. Їх зводили товщиною у три цеглини.

Довідка. Шулавері-шомутепинська культура – археологічна культура, що існувала в Закавказзя за часів пізньої новокаменої та мідної діб.

Фахівці поки не знають від чого могли захищати себе мешканці поселення. Вчені вважають, що представники цієї культури займалися землеробством і скотарством. Певні знахідки також вказують на те, що вони могли бути першими виноробами на планеті.

Ці будинки доводять, що тут була доволі розвинена культура. Ці люди займалися культивацією різних рослин. Розкопки доводять, що вони окультурювали дикі рослини, одомашнювали тварин, а за кілька кілометрів звідси ми виявили перші ознаки прадавнього виноробства,

​ – розповів директор Державного музею Грузії Давід Лордкіпанідзе.

Всі знайдені на місці розкопок артефакти ретельно дослідять на наявність біоречовин, аби встановити, що їли та пили мешканці поселення. А згодом їх передадуть до тбіліського музею давнини.

Неподалік Тбілісі знайшли нове неолітичне поселення: дивіться відео AP