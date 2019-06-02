Гучна заява Данилюка про ситуаційну кімнату: як винесли сервери із секретною інформацією

Днями трапився гучний скандал, який знову нам багато чого прояснив про колишнього президента Петра Порошенка. Не те, щоб ми цього не підозрювали, але ця скандальна ситуація вкотре підтвердила чутки, що попередній президент вирізнявся надзвичайною жадібністю.

Новопризначений секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк записав відео з будівлі Адміністрації президента, в якому показав, як виглядає так звана ситуаційна кімната президента, після того, як Порошенко з командою пішли з влади.

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З кімнати винесли все обладнання. Нагадаю, ситуаційна кімната в адміністрації президента була створена для того, щоб президенту разом з керівниками силових структур екстрено обговорювати різні критичні ситуації: бойові дії на фронті, терористичні атаки, стихійні лиха й інші надзвичайні події.

Саме туди стікалася вся важлива інформація від спецслужб, правоохоронних органів, збройних сил та інших відомств, щоб президент як глава держави міг супершвидко приймати правильні рішення і віддавати точні накази.

Ця ситуаційна кімната, в часи Порошенка була обладнана за останнім словом техніки. Петро Олексійович не приховуючи гордості перед виборами розповідав журналістам, наскільки потужно забезпечене технікою це приміщення в його адміністрації. Ну, майже нічим не гірше, ніж у американських президентів.

Олександр Данилюк опублікував, як стала виглядати ситуаційна кімната, після того, як Петро Порошенко залишив посаду.

Отже, плазмові монітори та меблі, зникли разом з Порошенком, після того, як він з’їхав з будівлі Адміністрації президента на вулиці Банковій.

За словами Данилюка, з того, що ми всі бачили на телеекранах ще місяць тому, в цій кімнаті залишилися лише прапори. Ось він – справжній патріотизм, прапори чіпати не стали. Але, і це ще не все, оскільки за словами Данилюка, із ситуаційної кімнати також зникло куди більш важливе обладнання, ніж плазмові монітори.

А саме, комп’ютерні сервери, на яких зберігалася вся інформація з баз даних спецслужб та правоохоронців, до яких була під’єднана ситуаційна кімната і чим так хвалився президент.

Тобто, залишаючи будівлю на Банковій Петро Порошенко міг прихопити із собою і важливе обладнання, й важливу інформацію, яка на ньому зберігалася. Це не просто скандал, а взагалі-то кримінальний злочин.

Втім, речник Порошенка Святослав Цеголко швиденько пояснив, що, мовляв все обладнання було взято в оренду і Петро Олексійович за цю оренду платив власними грошима. А, коли його президентська каденція скінчилася, то все обладнання повернули орендодавцю.



Святослав Цеголко

По-перше, брати в оренду монітори та сервери в наші часи просто не доцільно, їх дешевше просто купити, тим більше, що комп’ютерне обладнання та відеотехніка швидко застаріває.

По-друге, якщо і брали обладнання в оренду, то хто ж цей таємничий власник, який здавав цю техніку президенту? Речник Порошенка його імені так і не назвав. А може це Порошенкові партнери по бізнесу Кононенко чи Гладковський, він же Свинарчук?

По-третє, як можна найбільші державні таємниці зберігати на обладнанні, яке належить приватній особі і потім їй же повертається? Це взагалі нормальний підхід з точки зору національної безпеки?



Петро Порошенко

Крім того, ці заяви речника Порошенка про оренду суперечать словам колишнього заступника глави Адміністрації Президента – Дмитра Шимківа. Який так необачно минулого року дав інтерв’ю, в якому розповів, як облаштовувалася ситуаційна кімната для Порошенка.

За словами Шимківа, комп’ютерні сервери для цієї кімнати були звезені з різних державних відомств, зокрема з Центрвиборчкому та Нацбанку. Тобто, ці сервери були державними і куплені за державні гроші, і аж ніяк не бралися в оренду на гроші Порошенка за словами Шимківа.



Дмитро Шимків

Відтак, якщо сервери насправді державні, то, те, що сталося, інакше як крадіжкою не назвеш. І як тут не згадати, як кілька тижнів тому Зеленський пожартував, що Порошенко поводиться, як турист в єгипетському готелі, який перед від’їздом запихає у валізу капці, халат і їжу зі шведського столу?

Хоча, мені пригадується інша аналогія. Насправді, Петро Порошенко повівся як типовий представник старої політичної еліти.

Ви, напевне, чули історію про одного кандидата в депутати, який під час кампанії засівав свій округ і, зокрема, встановив дитячий майданчик. А, коли невдячні громадяни в день виборів за нього не проголосували, кандидат так образився, що прислав робітників, які цей дитячий майданчик розібрали і вивезли.

Так само і Петро Порошенко, весь гучний патріотизм якого миттєво зник, коли невдячні виборці йому не довірили повторно керувати країною. Якщо громадяни не оцінили старань Петра Олексійовича, то навіщо на них витрачатися? Треба забрати з адміністрації, монітори та сервери, адже в господарстві все знадобиться.

Ну а раз так, то, думаю, варто перевірити, чи не прихопив з собою Петро Порошенко наприклад Томос, отримання якого він вважає своєю особистою заслугою.

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Або, наприклад, раніше з’являлась інформація, що Порошенко за свої гроші відновив систему Протиповітряної оборони навколо Києва. Варто поцікавитись, може він теж її повернув орендодавцю, після того, як пішов з посади?