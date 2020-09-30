Представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов пригрозив Україні "реакцією" проросійських бойовиків. Кремль чомусь обурився бажанням української влади повернути окупований Донбас на своїх умовах.

Гризлов також заявив про "фактичне припинення мінських угод". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на російські ЗМІ.

До теми Не висувайте нам ультиматумів, – Кравчук росіянам на засіданні ТКГ

Чим незадоволені в Кремлі

Все через заяву Офісу Президента щодо колишнього заступника Кравчука Вітольда Фокіна. Там сьогодні наголосили, що головною метою української делегації в ТКГ є повернення усіх тимчасово окупованих територій виключно на українських умовах.

Саме це й викликало обурення у російського представника.

Це принципово суперечить самій основі мінських угод. Політичні наслідки у неї катастрофічні. Києву краще повернутися до виконання "Мінська",

– попередив Гризлов.

Інакше, за словами представника Путіна, бойовики "відрегують". Ймовірно, він мав на увазі нові обстріли на лінії фронту.

Що відомо про скандал під час засідання ТКГ

Нинішнє засідання представників ТКГ було доволі "гарячим". Не обійшлось без скандалів. Зокрема, українські представники звинуватили росіян у тому, що ті записували усі перемовини з Україною. Тим самим вони порушили усі дипломатичні норми.

Борис Гризлов зі свого боку й не думав заперечувати цей факт і додав, що "так роблять усі".

Глава делегації України у Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук також закликав Росію розблокувати переговори та не висувати Україні ультиматумів. Він нагадав Гризлову, що Україна "вже не в СРСР і не під Кремлем".

Зверніть увагу! Раніше президент Володимир Зеленський запевняв, що Україна не піде на шантаж з боку Росії в переговорах щодо врегулювання на Донбасі.