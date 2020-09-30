Не висувайте нам ультиматумів, – Кравчук росіянам на засіданні ТКГ
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулось 30 вересня в режимі відеоконференції. Оскільки засідання тривало довго, глава української делегації Леонід Кравчук закликав росіян не блокувати переговорний процес.
Засідання тривало близько 4 годин, тож одразу перейти до обговорення порядку денного не вдалось. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.
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Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови,
– наголосив Кравчук.
Крім того, політик закликав главу російської делегації Бориса Гризлова не створювати "каменів спотикання", а зосередитись на посиленні режиму припинення вогню, обміні полоненими тощо.
Що кажуть у Росії
Гризлов звинуватив Україну у "фактичному припиненні" виконання мінських домовленостей. Все через заяву Офісу Президента щодо колишнього заступника Кравчука Вітольда Фокіна. В установі наголосили, що головною метою української делегації в ТКГ є повернення усіх тимчасово окупованих територій виключно на українських умовах.
Як повідомляє ТААС, Гризлов заявив, що це суперечить основі мінських угод.