Чергове засідання Тристоронньої контактної групи відбулось 30 вересня в режимі відеоконференції. Оскільки засідання тривало довго, глава української делегації Леонід Кравчук закликав росіян не блокувати переговорний процес.

Засідання тривало близько 4 годин, тож одразу перейти до обговорення порядку денного не вдалось. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Кравчук закликав росіян зосередитися на нагальних питаннях. За словами Кравчука, сторони мають працювати над реалізацією рішень Нормандського формату, досягнутих під час Паризького саміту.

Не висувайте нам ультиматумів. Ми не в СРСР і не під Кремлем. Україна – незалежна держава, яка не дозволить диктувати їй будь-які умови,

– наголосив Кравчук.

Крім того, політик закликав главу російської делегації Бориса Гризлова не створювати "каменів спотикання", а зосередитись на посиленні режиму припинення вогню, обміні полоненими тощо.

Що кажуть у Росії

Гризлов звинуватив Україну у "фактичному припиненні" виконання мінських домовленостей. Все через заяву Офісу Президента щодо колишнього заступника Кравчука Вітольда Фокіна. В установі наголосили, що головною метою української делегації в ТКГ є повернення усіх тимчасово окупованих територій виключно на українських умовах.

Як повідомляє ТААС, Гризлов заявив, що це суперечить основі мінських угод.