Після звільнення Фокіна у ТКГ з'явилася нова посада спікера. Тільки він зможе висловлювати офіційну позицію держави. На цю посаду розглядають дипломата Маркіяна Лубківського.

В ефірі 24 каналу Лубківський повідомив, що долучитися до роботи української делегації у ТКГ йому запропонували голова української делегації Леонід Кравчук та Офіс Президента.

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Він зазначив, що йому потрібно декілька днів, аби прийняти остаточне рішення.

Для мене дуже важливими є червоні лінії, про які всі говорять, але не усі їх дотримуються,

– ствердив Лубківський.

За його словами, для нього як і для кожного українця є важливим повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. А також:

щоб Україна повернулася до мирного життя;

щоб не гинули мирні люди та наші військові;

щоб речі називали своїми іменами;

щоб ніхто не лукавив;

щоб ми займали чітку позицію держави і відстоювали її.

Довідка. 30 вересня 2020 року Володимир Зеленський своїм указом звільнив Вітольда Фокіна з ТКГ. Раніше перший заступник голови Тристоронньої контактної групи зробив низку неоднозначних заяв. Саме це і стало причиною його звільнення.

Дипломат зазначив, що дуже важливо, щоб українська делегація ТКГ сповідувала "політику One Voice", тобто "політику одного голосу".

Це не означає, що повинен виступати хтось один. Можуть виступати і говорити всі. Але те, що вони говорять, має бути єдиним, має бути підтвердженим мандатом роботи української делегації у ТКГ,

– додав Лубківський.

Також Маркіян Лубківський сказав, що рішення звільнити Вітольда Фокіна – абсолютно правильне.

