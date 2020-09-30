Яка політика має бути в української ТКГ: Лубківський відреагував на запропоновану посаду
Після звільнення Фокіна у ТКГ з'явилася нова посада спікера. Тільки він зможе висловлювати офіційну позицію держави. На цю посаду розглядають дипломата Маркіяна Лубківського.
В ефірі 24 каналу Лубківський повідомив, що долучитися до роботи української делегації у ТКГ йому запропонували голова української делегації Леонід Кравчук та Офіс Президента.
До теми Хто замінить Фокіна: нардеп з "Голосу" назвав, яким повинен бути кандидат
Він зазначив, що йому потрібно декілька днів, аби прийняти остаточне рішення.
Для мене дуже важливими є червоні лінії, про які всі говорять, але не усі їх дотримуються,
– ствердив Лубківський.
За його словами, для нього як і для кожного українця є важливим повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. А також:
- щоб Україна повернулася до мирного життя;
- щоб не гинули мирні люди та наші військові;
- щоб речі називали своїми іменами;
- щоб ніхто не лукавив;
- щоб ми займали чітку позицію держави і відстоювали її.
Дипломат зазначив, що дуже важливо, щоб українська делегація ТКГ сповідувала "політику One Voice", тобто "політику одного голосу".
Це не означає, що повинен виступати хтось один. Можуть виступати і говорити всі. Але те, що вони говорять, має бути єдиним, має бути підтвердженим мандатом роботи української делегації у ТКГ,
– додав Лубківський.
Також Маркіян Лубківський сказав, що рішення звільнити Вітольда Фокіна – абсолютно правильне.