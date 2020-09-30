Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ, яким вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в ТКГ. Нардеп фракції "Голос" повідомив, що кадрові призначення у ТКГ – це абсолютна прерогатива президента.

В ефірі 24 каналу Роман Лозинський ствердив, ствердив, що Зеленський розуміє про відповідальність, яку несе за свої кадрові призначення.

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Хто замінить Фокіна

Представник фракції "Голос" зазначив, що "такі помилки, які допустив Зеленський з паном Фокіним, стануть для всіх уроком".

Зараз не звучать жодні прізвища. Але й немає значення, кого призначить президент. Має значення спосіб, в який це буде призначатися. І має значення, чи будуть нові кадрові призначення потім відстоювати свою думку, чи це буде відображенням українського плану,

– сказав Лозинський.

Нардеп назвав, яким має бути кандидат на заміну Вітольда Фокіна.

Він повинен мати чітку проукраїнську позицію.

Він повинен знати відповідь на запитання "Чий Крим?", а не ухилятися від неї.

Він повинен називати Росію не контрагентом чи країною, з якою потрібно шукати згоду, а визнавати Росію державою-агресором, яка тимчасово окупувала і анексувала українські території.

Він повинен відстоювати на міжнародній арені український план.

Він повинен використовувати свої професійні навички.

Проукраїнська стратегія

Лозинський зазначив, що "пан Фокін – це не єдина проблема".

Висловлювання Фокіна послаблюють усі наші міжнародні позиції. Як можна вимагати підтримки від світу, якщо Фокін говорить, що "Росию нужно понять",

– додав депутат.

За словами нардепа, понад рік тому фракція "Голос" запропонувала стратегію "холодної деокупації" Донбасу. Представники фракції створили у Верховній Раді Тимчасову спеціальну комісію, куди увійшли представники усіх фракцій та груп. У документі є хронологія припинення бойових дій, пункти про реінтеграцію, деокупацію та демілітаризацію.

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"Тільки після проведення цього комплексного плану, можна говорити про вибори", – зазначив Роман Лозинський.

Що говорив Фокін