Хто замінить Фокіна: нардеп з "Голосу" назвав, яким повинен бути кандидат
Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ, яким вивів Вітольда Фокіна зі складу делегації України в ТКГ. Нардеп фракції "Голос" повідомив, що кадрові призначення у ТКГ – це абсолютна прерогатива президента.
В ефірі 24 каналу Роман Лозинський ствердив, ствердив, що Зеленський розуміє про відповідальність, яку несе за свої кадрові призначення.
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Хто замінить Фокіна
Представник фракції "Голос" зазначив, що "такі помилки, які допустив Зеленський з паном Фокіним, стануть для всіх уроком".
Зараз не звучать жодні прізвища. Але й немає значення, кого призначить президент. Має значення спосіб, в який це буде призначатися. І має значення, чи будуть нові кадрові призначення потім відстоювати свою думку, чи це буде відображенням українського плану,
– сказав Лозинський.
Нардеп назвав, яким має бути кандидат на заміну Вітольда Фокіна.
- Він повинен мати чітку проукраїнську позицію.
- Він повинен знати відповідь на запитання "Чий Крим?", а не ухилятися від неї.
- Він повинен називати Росію не контрагентом чи країною, з якою потрібно шукати згоду, а визнавати Росію державою-агресором, яка тимчасово окупувала і анексувала українські території.
- Він повинен відстоювати на міжнародній арені український план.
- Він повинен використовувати свої професійні навички.
Проукраїнська стратегія
Лозинський зазначив, що "пан Фокін – це не єдина проблема".
Висловлювання Фокіна послаблюють усі наші міжнародні позиції. Як можна вимагати підтримки від світу, якщо Фокін говорить, що "Росию нужно понять",
– додав депутат.
За словами нардепа, понад рік тому фракція "Голос" запропонувала стратегію "холодної деокупації" Донбасу. Представники фракції створили у Верховній Раді Тимчасову спеціальну комісію, куди увійшли представники усіх фракцій та груп. У документі є хронологія припинення бойових дій, пункти про реінтеграцію, деокупацію та демілітаризацію.
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"Тільки після проведення цього комплексного плану, можна говорити про вибори", – зазначив Роман Лозинський.
Що говорив Фокін
- Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.
- Це вже не перша одіозна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.
- Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.