Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив жодного доказу того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією. Водночас він уточнив, що найманці на окупованих територіях все ж є, і воюють вони проти українських військових.

Таку заяву Фокін зробив на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва. Її наживо транслює народна депутатка Соломія Бобровська на своїй фейсбук-сторінці.

Раніше Фокін заговорив про тимчасовий уряд в ОРДЛО та іншу дату виборів на Донбасі

Я не політик. Зробити якесь визначення я не можу. Бо жодного підтвердження того, що там (на Донбасі – 24 канал) війна між Україною та Росією, поки що не бачив,

– сказав Фокін.

Втім, учасник ТКГ зазначив, що проти України воюють найманці з майже 30 країн світу, зокрема за підтримки Росії.

Зауважимо, що Фокін прийшов на засідання парламентського комітету на запрошення депутатів, які хотіли поставити йому питання через заяви про амністію та особливий статус Донбасу.

Які скандальні висловлювання про Донбас вже робив Фокін:

Політик наголошував на необхідності повної амністії для бойовиків та проведенні виборів в ОРДЛО. Крім цього, Фокін заявив, що потрібно вирішити питання з особливим статусом Донбасу.

Також перший заступник глави української делегації в ТКГ пропонував створити тимчасовий уряд в ОРДЛО, аби мати змогу провести там вибори.

Заяви Фокіна викликали обурення у суспільстві. В Офісі Президента зауважили, що висловлювання політика не відповідають позиції України.

Цікаво, що онука Фокіна Марія познайомила дідуся із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Саме дівчина нібито причетна до рішення свого родича увійти до складу ТКГ у Мінську.

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