Співачка і модель Маша Фокіна – онука першого прем'єра України й члена делегації в ТКГ Вітольда Фокіна – поділилася спогадами, як та навіщо познайомила свого діда з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком, своїм давнім, як виявилося, другом.

Про онука Вітольда Фокіна (перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі) співачка Маша Фокіна розповіла у "Світському житті" на "1+1".

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За її словами, Фокін познайомився з головою ОП Єрмаком за її сприяння, а після цього отримав посаду у ТКГ. Адже, мовляв, Фокін і Єрмак знайшли спільну мову щодо того, як закінчити війну на Донбасі.

Що розповіла Фокіна про знайомство свого дідуся з Єрмаком

"Знаєте, я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися цим (перемовинами в ТКГ – 24 канал)".

"Він (Вітольд Фокін – 24 канал) не знав, що Андрій Єрмак – це мій добрий друг дитинства. І Андрюші якраз теж була потрібна поміч – допомогти в ситуації".

У дідуся завжди були амбіції. Він – сірий кардинал. Завжди по той бік камери, не любить інтерв'ю, пресу. Але вони знайшли спільну мову з Андрюшею – ну, з Андрієм Борисовичем, – як вони можуть закінчити цю війну,

– сказала Фокіна.

У Фокіної перепитали, чому вона назвала голову Офісу Президента "Андрюшею". "Це людина з мого дитинства. Тому у нас інші стосунки", – відповіла співачка. Свої стосунки з Єрмаком вона назвала теплими та дружніми.



Фокіна дійсно давно знайома з Єрмаком | Скриншот спільноти "Рагу.лі"

Свідчення давньої дружби Марії Фокіної та Андрія Єрмака опублікували у спільноті "Рагу.лі" у фейсбуці. Зауважимо, станом на 14 вересня цього допису за 11 березня 2012 року в офіційному інстаграмі співачки немає.

Ми з Андрієм Борисовичем дружимо з 18 моїх років. У нас дуже чудові стосунки. Бачимося дуже часто. У нас теплі дружні стосунки,

– водночас розповіла Маша Фокіна.

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