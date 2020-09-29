Проти лому нема прийому: Фокін прокоментував вимоги Росії щодо Донбасу
Вітольд Фокін відзначився черговою неоднозначною заявою. Цього разу політик прокоментував вимоги Росії щодо Донбасу словами "проти лому нема прийому".
Про "ломи і прийоми" перший заступник глави української делегація в ТКГ Фокін заговорив 29 вересня на засіданні комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомляє 24 канал.
Зверніть увагу Жодного підтвердження, що там війна України і Росії, не бачив, – Фокін про ситуацію на Донбасі
Росія вимагає те, що саме записано в мінських домовленостях – провести вибори та тут, вибачте, проти лома немає прийому,
– наголосив політик.
Як Фокін аргументує необхідність виборів
Фокін також заявив, що саме відмова від проведення виборів на Донбасі блокує процес переговорів з Росією. Політик наполягає на тому, що необхідний проєкт необхідно якомога швидше винести на розгляд і призначити вибори. За словами Фокіна, якщо це буде зроблено, Україні нібито стане легше "сперечатися з Росією".
Із журналістами Фокін спілкуватися відмовився
Напередодні засідання комітету Ради Фокін відмовився спілкуватися з представниками ЗМІ. На запитання журналістів політик відповів лише іронічним коментарем: "кінозіркою став, не очікував".