Вітольд Фокін відзначився черговою неоднозначною заявою. Цього разу політик прокоментував вимоги Росії щодо Донбасу словами "проти лому нема прийому".

Про "ломи і прийоми" перший заступник глави української делегація в ТКГ Фокін заговорив 29 вересня на засіданні комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Жодного підтвердження, що там війна України і Росії, не бачив, – Фокін про ситуацію на Донбасі

Росія вимагає те, що саме записано в мінських домовленостях – провести вибори та тут, вибачте, проти лома немає прийому,

– наголосив політик.

Як Фокін аргументує необхідність виборів

Фокін також заявив, що саме відмова від проведення виборів на Донбасі блокує процес переговорів з Росією. Політик наполягає на тому, що необхідний проєкт необхідно якомога швидше винести на розгляд і призначити вибори. За словами Фокіна, якщо це буде зроблено, Україні нібито стане легше "сперечатися з Росією".

Із журналістами Фокін спілкуватися відмовився

Напередодні засідання комітету Ради Фокін відмовився спілкуватися з представниками ЗМІ. На запитання журналістів політик відповів лише іронічним коментарем: "кінозіркою став, не очікував".