Володимир Зеленський своїм указом звільнив Вітольда Фокіна з ТКГ. Раніше перший заступник голови Тристоронньої контактної групи зробив низку неоднозначних заяв.

Указ розмістили на сайті Офісу Президента, він набуває чинності з моменту публікації.

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Президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна 30 вересня 2020 року.

Вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, увільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації,

– мовиться в указі.

Чим "відзначився" Вітольд Фокін

Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

Це вже не перша одіозна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.

Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.

Суспільство дуже гостро відреагувало на такі заяви Фокіна. А політики одразу ж почали вимагати звільнення Фокіна.

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Цікаво, що онука Фокіна Марія познайомила дідуся із керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Саме дівчина нібито причетна до рішення свого родича увійти до складу ТКГ у Мінську.