Політики, урядовці та лідери громадської думки 29 вересня відреагували на нову скандальну заяву Вітольда Фокіна про відсутність доказів війни між Україною та Росією на Донбасі.

29 вересня українців збурила нова скандальна заява Вітольда Фокіна: заступник голови української делегації у ТКГ сказав, що не бачив доказів війни між Україною та Росією на Донбасі, пише 24 канал. Ба більше, сприймати Росію як ворога він у принципі не може.

Тут детальніше Жодного підтвердження, що там війна України й Росії, не бачив, – Фокін про ситуацію на Донбасі

І на тлі попередніх заяв про необхідність амністії бойовиків та проведення виборів в ОРДЛО, як того вимагає Росія. На цю ситуацію вже відреагували українські політики, урядовці та громадські діячі.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі

Відкрите звернення членів ТКГ щодо слів Вітольда Фокіна підписали голова української делегації Леонід Кравчук, який і привів Фокіна в ТКГ, а також віцепрем'єр Олексій Резніков і віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко.

У звернення мовиться, що заяви Фокіна викликали здивування, тоді як члени делегації України повинні дотримуватися лише офіційної позиції.

Тим більше що це просто, адже вона відповідає дійсності: "Війну на територію України принесла Росія".

Джерело: https://censor.net/ua/n322

Офіс Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак на резонансну заяву Фокіна відреагував так: "У нас триває війна, в якій Росія – сторона конфлікту, а не спостерігач. Моя особиста позиція – пан Фокін має піти з ТКГ".

Кабінет Міністрів України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на скандальні висловлювання Вітольда Фокіна щодо Донбасу жорстко: "Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати – щонайменше, знову на пенсію". Також Аваков назвав Фокіна "мерзотником".

Заступник голови МВС Антон Геращенко також заявив, що Фокіна потрібно негайно звільнити з Тристоронньої контактної групи після його слів про те, що між Україною і Росією нема війни. Про це Геращенко написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Верховна Рада

На засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва, яке відбулося 29 вересня 2020 року, Фокін якраз і зробив кілька гучних заяв. Депутати у відповідь вирішили звернутися до Зеленського, щоб той відкликав Фокіна з ТКГ. Хоча нардеп від "Слуги народу" Качура заявив, що "про таке звернення говорити рано".

Хоча нардеп від "Слуги народу" Качура заявив, що "про таке звернення говорити рано". Нардепка від партії "Голос" Бобровська підготувала депутатське звернення до президента Зеленського. Воно стосується відкликання Фокіна з ТКГ. Звернення підписали 49 парламентарів з усіх партій, окрім ОПЗЖ.

"Слуга народу"

Нардеп Єгор Чернєв наголосив, що Вітольд Фокін висловлював власну позицію, яка суперечить позиції України: " Не може людина, яка не бачить РФ на Донбасі, представляти Україну на найвищому переговорному рівні".

на найвищому переговорному рівні". Заступниця голови фракції "Слуга народу" у ВРУ Євгенія Кравчук у фейсбуці написала: "Заяви Вітольда Фокіна – це не новий курс України, а його приватна думка. Офіційна позиція держави не змінилася: Росія – агресор, який розпочав цю війну".

Інші політики та громадські діячі

Міський голова Львова Андрій Садовий опублікував у соцмережах світлину поля поховань №76 у Львові на Личаківському кладовищі: "Тут з 2014 року ховають всіх львів'ян, які загинули на російсько-українській війні. Таких могил тисячі по всій країні. І якщо вам, пане Фокін, не вистачає доказів, то йдіть у відставку і не ганьбіться".

Дипломат та колишній очільник МЗС Павло Клімкін написав у твіттері таке: "Фокіним маніпулюють, щоб відвернути увагу від іншого. Але це означає, що звільнити його потрібно вже "вчора". Він реально всіх дістав і застряг на початку 90-х. Дуже скоро "Фокін" стане в нас нецензурним словом".

Колишній заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський у фейсбуці написав: "Завжди є ті, які готові не бачити головне – дуже потрібна роль для окупантів, агресорів і диктаторів. Але це не означає, що країна осліпла й замовкла".

Скандальна заява Фокіна про Донбас і Росію: відео