Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на скандальні висловлювання заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна щодо Донбасу. Міністр закликав "гнати щонайменше знову на пенсію" колишнього прем'єра.

Свою позицію щодо висловлювань Вітольда Фокіна Арсен Аваков опублікував у власному фейсбуці.

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Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає, загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських градів під Савур-могилою та Іловайськом. Мерзотник,

– заявив Арсен Аваков.

Він наголосив, що "іхтамнєт" – це слова Володимира Путіна, а не представника України. За словами глави МВС, слова Вітольда Фокіна завдають колосальної шкоди для країни й приносять біль і гнів у серця українців.

"Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати – щонайменше, знову на пенсію", – заявив міністр внутрішніх справ.

Що такого сказав Фокін