Аваков назвав Фокіна "мерзотником" і закликав "гнати його"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відреагував на скандальні висловлювання заступника голови української делегації в ТКГ Вітольда Фокіна щодо Донбасу. Міністр закликав "гнати щонайменше знову на пенсію" колишнього прем'єра.
Свою позицію щодо висловлювань Вітольда Фокіна Арсен Аваков опублікував у власному фейсбуці.
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Фокін, на війні, якої, як ви говорите, немає, загинули тисячі наших солдатів і цивільних. Скажіть це сім'ям загиблих від російських градів під Савур-могилою та Іловайськом. Мерзотник,
– заявив Арсен Аваков.
Він наголосив, що "іхтамнєт" – це слова Володимира Путіна, а не представника України. За словами глави МВС, слова Вітольда Фокіна завдають колосальної шкоди для країни й приносять біль і гнів у серця українців.
"Махрового ідіота не можна ховати за старістю. Негайно гнати – щонайменше, знову на пенсію", – заявив міністр внутрішніх справ.
Що такого сказав Фокін
- Перший заступник голови української делегації в ТКГ у Мінську на засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва знову відзначився скандальними висловлюваннями.
- Зокрема він заявив, що за понад 6 років "не бачив жодного підтвердження" того, що на Донбасі проти України воює саме Росія. Там, мовляв, воюють найманці з понад 30 різних країн за підтримки Росії.
- Крім того, він прокоментував вимоги Росії щодо проведення виборів на Донбасі до деокупації. Фокін запевнив, що так записано в мінських домовленостях, а отже "проти лому немає прийому".