Нардепка від партії "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатське звернення до президента Володимира Зеленського. Воно стосується відкликання Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Звернення підписали парламентарі усіх партій, окрім проросійської ОПЗЖ.

Під документом поставили підписи 49 народних депутатів. Про це Бобровська повідомила на своїй фейсбук-сторінці.

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Хто підписав звернення до Зеленського щодо усунення Фокіна з ТКГ

Обіцяла депутатський запит про відкликання Фокіна з української делегації ТКГ. Крім ОПЗЖ, всі представники депутатських груп і фракцій поставили свої підписи,

– написала депутатка.

Чому Бобровська створила цей документ

За словами Бобровської, заяви Фокіна про Донбас дають президенту Росії Володимиру Путіну дозвіл на реалізацію його "кривавих планів" в Україні.

Заяви Фокіна про проведення виборів на окупованих територіях, про особливий статус Донбасу та про припинення війни на Сході не тільки паплюжать наш авторитет на міжнародній арені, але й демонструють Путіну "зелене" світло для реалізації його кривавих планів на наших територіях,

– заявила Бобровська.

У нардепки склалось враження, що українська влада забула, що захисники повинні копати окопи, щоб захистити країну від російської агресії. Проте Бобровська сподівається, що більшість депутатів не забули про війну на Донбасі.

"Маю надію, що більшість народних депутатів про війну ще не забули й підтримають цей логічний та обґрунтований запит до президента Зеленського", – заявила Бобровська.

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Документ підписали депутати від усіх фракцій, крім ОПЗЖ / Фото з фейсбук-сторінки Соломії Бобровської



Бобровська впевнена, що скандальні заяви Фокіна дали "зелене світло" Путіну / Фото з фейсбук-сторінки Соломії Бобровської



Наразі документ підписали 49 нардепів / Фото з фейсбук-сторінки Соломії Бобровської

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