Під час робочого візиту у Донецьку область президент Зеленський провів зустріч щодо роботи Тристоронньої контактної групи. Учасники наради наголосили на успіху режиму припинення вогню та закликали ТКГ збиратись частіше.

Участь у нараді взяли Єрмак, Хомчак та Буданов

Під час робочої поїздки на Донеччину Зеленський відвідав контрольно-пропускний пункт "Майорське", де й провели нараду щодо ТКГ. Про це інформує Офіс Президента.

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Участь в нараді взяли:

керівник ОПУ Андрій Єрмак;

його заступник Роман Машовець;

перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко;

головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак;

міністр оборони Андрій Таран;

керівник ГУР Кирило Буданов;

керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко;

Директор Шостого територіального департаменту МЗС Андрій Плахотнюк;

заступник керівника делегації України в ТКГ Олександр Мережко;

представники України в ТКГ та учасники СММ ОБСЄ.

На зустрічі відзначили як успіх режим припинення вогню на Донбасі.

Ми спостерігаємо мінімізацію втрат. На сьогодні режим тиші зберігається вже 62-й день. Хочу подякувати за витримку перш за все нашим військовим, подякувати командуванню ЗСУ та ООС, Головнокомандувачу,

– зазначив президент Зеленський.

Спостерігачі фіксують менше порушень

Представниця моніторингової місії ОБСЄ у Краматорську Едріна Мілфорд зазначила, що спостерігачі фіксують значне менше порушень значно менше порушень з 27 липня.

З 27 липня до 16 вересня, було зафіксовано 1052 випадки порушень. Для порівняння, за п'ять тижнів до цього ми зафіксували 18027 порушень,

– повідомила представниця ОБСЄ.

За цей час, наголосила Мілфорд, було поранено лише одну цивільну особу.

Що обговорили під час наради:

дзеркальне розведення сил і засобів на чотирьох погоджених ділянках;

​розмінування території Донбасу.

Єрмак каже, що ТКГ треба збиратись частіше

Аби пришвидшити процес перемовини, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що учасникам ТКГ слід зустрічатись частіше.

Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи попри наближення зими почати працювати кожного тижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів,

– зазначив Андрій Єрмак.

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