На Донеччині Зеленський провів нараду щодо роботи ТКГ: які проблеми озвучили
Під час робочого візиту у Донецьку область президент Зеленський провів зустріч щодо роботи Тристоронньої контактної групи. Учасники наради наголосили на успіху режиму припинення вогню та закликали ТКГ збиратись частіше.
Участь у нараді взяли Єрмак, Хомчак та Буданов
Під час робочої поїздки на Донеччину Зеленський відвідав контрольно-пропускний пункт "Майорське", де й провели нараду щодо ТКГ. Про це інформує Офіс Президента.
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Участь в нараді взяли:
- керівник ОПУ Андрій Єрмак;
- його заступник Роман Машовець;
- перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко;
- головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак;
- міністр оборони Андрій Таран;
- керівник ГУР Кирило Буданов;
- керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко;
- Директор Шостого територіального департаменту МЗС Андрій Плахотнюк;
- заступник керівника делегації України в ТКГ Олександр Мережко;
- представники України в ТКГ та учасники СММ ОБСЄ.
На зустрічі відзначили як успіх режим припинення вогню на Донбасі.
Ми спостерігаємо мінімізацію втрат. На сьогодні режим тиші зберігається вже 62-й день. Хочу подякувати за витримку перш за все нашим військовим, подякувати командуванню ЗСУ та ООС, Головнокомандувачу,
– зазначив президент Зеленський.
Спостерігачі фіксують менше порушень
Представниця моніторингової місії ОБСЄ у Краматорську Едріна Мілфорд зазначила, що спостерігачі фіксують значне менше порушень значно менше порушень з 27 липня.
З 27 липня до 16 вересня, було зафіксовано 1052 випадки порушень. Для порівняння, за п'ять тижнів до цього ми зафіксували 18027 порушень,
– повідомила представниця ОБСЄ.
За цей час, наголосила Мілфорд, було поранено лише одну цивільну особу.
Що обговорили під час наради:
- дзеркальне розведення сил і засобів на чотирьох погоджених ділянках;
- розмінування території Донбасу.
Єрмак каже, що ТКГ треба збиратись частіше
Аби пришвидшити процес перемовини, керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що учасникам ТКГ слід зустрічатись частіше.
Я хотів би попросити представників Тристоронньої контактної групи попри наближення зими почати працювати кожного тижня. Немає сенсу затягувати процес переговорів,
– зазначив Андрій Єрмак.
Що відомо про перемир'я на Донбасі
- 22 липня в рамках переговорів у Тристоронній контактній групі домовились про режим повного та всеосяжного припинення вогню.
- Перемир'я почало діяти з 27 липня. Однак бойовики регулярно порушували його.
- 6 вересня ворог вщент зірвав перемир'я, прицільно обстрілявши позиції ЗСУ. У результаті один український військовий загинув, ще один – поранений.