Неподалік Водяного на Донбасі 23 вересня українські військові збили 2 безпілотники бойовиків. Літальні апарати перетнули лінію розмежування.

Російські найманці вкотре порушили умови перемир'я на Донбасі. Про це повідомили у пресслужбі Операції об'єднаних сил.

Важливо Бойовики на Донбасі підтягують важку техніку до передової

У районі населеного пункту Водяне зафіксували польоти ворожих безпілотників – типу "Квадрокоптер" і "Фантом-4". ЗСУ збили техніку бойовиків.

Порушень режиму тиші не зафіксували. До слова, 23 вересня біля Пісків двоє українських воїнів підірвались на невідомому пристрої. Військовослужбовців госпіталізували, їх стан здоров'я середньої важкості.

Що відомо про перемир'я на Донбасі