Двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої поблизу Пісків, що на Донеччині 23 вересня. Захисників госпіталізували.

Воїни отримали осколкові поранення

Військовослужбовці отримали осколкові поранення. Про це інформує оперативно-тактичне угруповання "Схід" у фейсбуці.

Важливо Військові з передової прокоментували чутки про "штрафи" за вогонь у відповідь на Донбасі

Воїнам надали домедичну допомогу та оперативно доправили до лікарні. Медики оцінили їхній стан як середньої важкості. На місці події працює керівництво військової частини та група військової служби правопорядку. Вони з'ясовують обставини інциденту.

Яка ситуація на Донбасі була за попередню добу

За минулу добу ворог дотримувався режиму припинення вогню по всій лінії розмежування. Міжнародні спостерігачі вперше за останні кілька днів не зафіксували жодних порушень.

Від початку 23 вересня, на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів спостерігається тиша, жодної збройної провокації чи пострілу з боку російсько-окупаційних військ не задокументовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Дивіться на карті, де розташовані Піски: