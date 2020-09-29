Учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш зазначив, що для напрацювання законопроєктів, які предбачені Мінським процесом, потрібні відповідні працівники. Згідно з його інформацією, йшла мова про створення групи депутатів, які будуть займатися розробкою відповідних законопроєктів.

Ймовірно, Тищенко не зовсім зрозумів, що це не депутатська група, а зібрання депутатів, які цікавляться проблемою Донбасу. Про це учасник ТКГ розповів в ефірі 24 каналу.

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Чим займається законодавча група щодо Донбасу

За словами Сергія Гармаша, 28 вересня в Офісі Президента збиралась група депутатів від "Слуги народу".

Нардепи, які цікавилися проблемою Донбасу та роботою ТКГ, ставили відповідні питання керівництву Офісу та делегації. Це було лише зібрання людей. Ймовірніше, Тищенко мав на увазі цю групу,

– зазначив учасник ТКГ.

Він наголосив, що це робоча група, яка повинна готувати тексти документів, які виносять на обговорення ТКГ. Наразі мова про кадрові ротації в українській делегації у ТКГ не ведеться, сказав Гармаш.

Що цьому передувало? 28 вересня Тищенко повідомив, що увійшов у створену парламентську групу щодо законодавчих змін для врегулювання війни на Донбасі. Він підкреслив, що мовиться про "новий формат", який допомагатиме президенту виконувати обіцянки.



Невдовзі віцепрем'єр і перший заступник голови української делегації у ТКГ Олексій Резніков зазначив, питання участі Миколи Тищенка у складі української делегації в межах мінської Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу поки не обговорювали.

Що відбувається з переговорним процесом

Водночас він повідомив, що 30 вересня має відбутися безпосередньо засідання Тристоронньої контактної групи.

Росія не змінила позицію щодо розблокування переговорів. Вона наполягає на скасуванні закону Ради щодо місцевих виборів на підконтрольній Україні території. По політичній частині процес залишається заблокованим,

– повідомив Сергій Гармаш.

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