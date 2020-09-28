Заступник голови фракції "Слуга народу" Микола Тищенко увійшов до створеної парламентської групи щодо врегулювання війни на Донбасі. Щоправда, це не означає, що він буде членом мінської Тристоронньої контактної групи.

Тищенко – член парламентської законодавчої групи щодо Донбасу: що відомо

Про це Тищенко заявив під час брифінгу перед засіданням фракції "Слуга народу". Як він пояснив, мовиться про "новий формат", що допомагатиме президенту виконувати обіцянки, передає 24 канал.

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Коли президент йшов до парламенту, його головною тезою, за який проголосувала вся країна, був мир. Тому сьогодні ми знаходимо нове рішення, і я дійсно є одним із членів цієї групи,

– зауважив Тищенко.

Подробиці роботи нової групи Тищенко не оприлюднив, але пообіцяв, що це буде зроблено невдовзі.

"Не все так добре, як хотілося б. Саме тому президент і ми, як його команда, шукаємо нове рішення. Всі ці рішення спрямовано на виконання наших обіцянок, як народних депутатів, як громадян цієї країни", – додав нардеп.

Про яку саме групу мовиться

Раніше Тищенко у фейбуці написав, що взяв участь у парламентській групі щодо законодавчих змін з питань Донбасу.

За його словами, тут працюють як професіонали, так і відверто слабкі представники, що прагнуть до роз'єднання українців з обох боків конфлікту.

Водночас він зауважив, що насправді "немає тієї сторони", а передусім є українці, яких розділила війна на Донбасі.

Тому "спільне завдання влади - об'єднати сім'ї, об'єднати людей, об'єднати Україну та робити все можливе, щоб якомога швидше настав мир".

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