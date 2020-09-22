У Раді ініціюють звернення до президента Володимира Зеленського про звільнення заступника глави української делегації Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи. Все через заяви Фокіна щодо війни на Донбасі.

Заяви Фокіна демонструють його повне нерозуміння російсько-української війни та "відвертий дрейф у бік Росії". Про це наголосив депутат від "Голосу" Роман Лозинський у фейсбуці.

До речі Фокін у ТКГ: за яких умов залишить українську делегацію

Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ! Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих "ДНР" "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу,

– написав депутат.

Лозинський закликав депутатів з усіх фракцій підписатися під запитом до Зеленського.

Висловлювання Фокіна про Донбас: що відомо