У Раді готують запит до Зеленського про звільнення Фокіна з ТКГ
У Раді ініціюють звернення до президента Володимира Зеленського про звільнення заступника глави української делегації Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи. Все через заяви Фокіна щодо війни на Донбасі.
Заяви Фокіна демонструють його повне нерозуміння російсько-української війни та "відвертий дрейф у бік Росії". Про це наголосив депутат від "Голосу" Роман Лозинський у фейсбуці.
До речі Фокін у ТКГ: за яких умов залишить українську делегацію
Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ! Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих "ДНР" "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу,
– написав депутат.
Лозинський закликав депутатів з усіх фракцій підписатися під запитом до Зеленського.
Висловлювання Фокіна про Донбас: що відомо
- На початку серпня перший прем'єр України Фокін погодився приєднатись до ТКГ.
- Згодом Фокін в інтерв'ю розповів, як він бачить вирішення війни на Донбасі.
- Зокрема, політик наголосив на необхідності повної амністії для бойовиків та проведенні виборів в ОРДЛО. Крім цього, Фокін заявив, що потрібно вирішити питання з особливим статусом Донбасу.
- Заяви Фокіна викликали обурення у суспільстві. В Офісі Президента зауважили, що висловлювання Фокіна не відповідають позиції України.
- Згодом стало відомо, що онука Фокіна Марія познайомила дідуся із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Саме дівчина причетна до рішення свого родича увійти до складу ТКГ у Мінську.