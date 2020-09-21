Фокін у ТКГ: за яких умов залишить українську делегацію
Вітольд Фокін, який є першим заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, пояснив за яких умов може припинити участь у роботі ТКГ.
В інтерв'ю "Українському радіо" він зазначив, що може піти не тому, що його "зараз полоскають в багнюці".
Важливо Слів з контексту не виривали: Фокін підтвердив, що справді наполягав на амністії для бойовиків
За його словами, якщо не отримає підтримку від влади, буде змушений покинути роботу в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.
Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, бо мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень,
– заявив Вітольд Фокін.
"Я мови ультиматуму не визнаю. Потрібно завжди шукати компроміс. Але, по суті, якщо протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, напевно, задумаюся над цим", – додав Фокін.
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Призначення Фокіна в ТКГ і його скандальні заяви: головне
- 18 серпня президент Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна. Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).
- З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема висловив думку про необхідність їхати до бойовиків на Донбас, а також запрошувати їх сюди на переговори.
- Фокін також не виключав прямих переговорів із окупаційними адміністраціями та підіймав питання загальної амністії для бойовиків.
- На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відбивають офіційної позиції держави. Крім того, з'явилася реакція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – той назвав слова Фокіна такими, що не відповідають національним інтересам.