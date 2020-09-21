Вітольд Фокін, який є першим заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, пояснив за яких умов може припинити участь у роботі ТКГ.

В інтерв'ю "Українському радіо" він зазначив, що може піти не тому, що його "зараз полоскають в багнюці".

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За його словами, якщо не отримає підтримку від влади, буде змушений покинути роботу в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

Хоча знаю, що дуже багато людей будуть розчаровані, бо мені довіряють і чекають від мене позитивних рішень,

– заявив Вітольд Фокін.

"Я мови ультиматуму не визнаю. Потрібно завжди шукати компроміс. Але, по суті, якщо протягом місяця ніхто не вислухає мої окремі пропозиції, то я, напевно, задумаюся над цим", – додав Фокін.

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