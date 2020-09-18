Член української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін назвав вигадкою інформацію про те, що він здобув свою посаду завдяки знайомству онуки з Андрієм Єрмаком. З президентом Зеленським, каже Фокін, він взагалі не бачився.

Фокін не надав ніякого значення знайомству з Єрмаком

Рішення призначити Фокіна в ТКГ не має нічого спільного зі знайомством з Єрмаком. Про це сам Фокін повідомив в інтерв'ю "Українському радіо", інформує "РБК-Україна".

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"Все це вигадки. Я з Єрмаком познайомився 3 роки тому. Моя онука, досить популярна співачка, має багато друзів", – розповів політик.

Фокін пригадав, що колись його онука приїхала з "високим, гарним хлопцем". Проте можливо, навіть з ними навіть ще хтось був, зазначив політик. Тому кілька років тому Фокін і не звернув увагу на цей візит.

Я не надавав ніякого значення цьому візиту. І тільки три роки потому отримав запрошення з Офісу Президента на розмову, як законослухняний громадянин прийшов і побачив там Кравчука, з яким я теж не зустрічався близько 10 років,

– сказав Фокін.

З Зеленським Фокін не бачився

Також Фокін зазначив, що не знайомий особисто з президентом Володимиром Зеленським. Ба більше, навіть не бачив главу держави на власні очі.

Зверніть увагу! Щодо свого призначення у ТКГ, Фокін зазначив, що ухвалив рішення долучитись до української делегації після "дзвінків людей з Донбасу".

Що відомо про скандальну заяву Маші Фокіної

Марія Фокіна, модель та співачка, заявила журналістам, що особисто познайомила главу Офісу Президента Андрія Єрмака зі своїм дідом Вітольдом.

"Знаєте, я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися перемовинами в ТКГ ", – сказала вона.

Фокіна також додала, що "Андрюші (Єрмаку – 24 канал) саме була потрібна поміч – допомогти в ситуації" (мовиться про завершення війни на Донбасі – 24 канал).