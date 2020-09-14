Вітольд Фокін прокоментував скандальну заяву власної внучки про те, що вона познайомила його з очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Він зауважив, що така зустріч дійсно була, але він геть не пам’ятає, за яких обставин вона відбувалася, бо, мовляв, це було давно. Також Фокін заступився за онуку та зазначив, що вона має право висловлювати все, що забажає.

Так, Фокін зізнався, що бачився з Єрмаком всього один раз до свого призначення у ТКГ. Про це він розповів у коментарі виданню "Гордон".

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Це було настільки давно, що я не пам'ятаю цього знайомства. Це було кілька років тому. Вона досить часто приїжджає до мене з друзями своїми. Як правило, це симпатичні, цікаві люди. Не можу пригадати, коли саме вона приїжджала з цим паном. Може, це було рік тому, може, більше. У мене не відклалося це в пам'яті,

– сказав він.

Вітольд Фокін наголосив, що знайомство відбулося задовго до його призначення у Тристоронню контактну групу.

Окрім того, він заявив, що його внучка має свою думку, яку в праві висловлювати. Фокін додав, що не збирається про неї більше нічого говорити.

Я ні з ким про свою онуку бажання говорити не маю. Вона повнолітня людина. Зовсім самостійна. У неї своя думка, вона має право її висловлювати, коли завгодно і де завгодно ", – сказав політик.

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Що відомо про скандальну заяву Маші Фокіної – внучки Вітольда Фокіна:

Марія Фокіна, яка є відомою світською левицею, заявила журналістам, що особисто познайомила главу Офісу Президента Андрія Єрмака зі своїм дідом Вітольдом.

"Знаєте, я сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися перемовинами в ТКГ ", – сказала вона.

Фокіна також додала, що "Андрюші (Єрмаку – 24 канал) саме була потрібна поміч – допомогти в ситуації" (йдеться про завершення війни на Донбасі – 24 канал).

Хто такий Вітольд Фокін