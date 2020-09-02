Заява Фокіна про амністію бойовиків: з'явилося важливе уточнення
Заступник голови української делегації в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін пояснив свою заяву щодо амністії бойовиків. За йогj словами, вона не має поширюватися на всіх.
Що мав на увазі Фокін під амністією для бойовиків
Переконання Фокіна передав учасник української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш. У ефірі одного з українських телеканалів він розповів, що Фокін у особистій з ним розмові зробив уточнення щодо амністії бойовиків, передає 24 канал.
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Так, Фокін вважає, що амністія не повинна поширюватися на тих, "у кого руки в крові". За словами Гармаша, засоби масової інформації могли перекрутити сенс цих слів.
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Амністія для бойовиків: якою була заява Фокіна
- Він запропонував оголосити повну амністію для усіх бойовиків, які воювали на Донбасі. Навіть попри те, що серед них є ті, хто катували та вбивали українських військових та мирних людей.
- Фокін також наголошував, що після амністії необхідно провести вибори й надати Донбасу особливий статус.
- Фактично врегулювання ситуації він бачить у тому, щоб виконати усі умови російських окупантів.
- На ці заяви Фокіна відреагували в Офісі Президента. Там наголосили, що слова політика не відображають офіційної позиції держави.
- Крім того, з'явилася реакція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – той назвав слова Фокіна такими, що не відповідають національним інтересам. А очільник МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що такі слова відповідають винятково поглядам самого Фокіна.
- Коли на Фокіна обвалився шквал критики через його заяви, він прокоментував це так: "Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми й збираємося робити".