Заступник голови української делегації в мінській Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольд Фокін пояснив свою заяву щодо амністії бойовиків. За йогj словами, вона не має поширюватися на всіх.

Що мав на увазі Фокін під амністією для бойовиків

Переконання Фокіна передав учасник української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш. У ефірі одного з українських телеканалів він розповів, що Фокін у особистій з ним розмові зробив уточнення щодо амністії бойовиків, передає 24 канал.

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Так, Фокін вважає, що амністія не повинна поширюватися на тих, "у кого руки в крові". За словами Гармаша, засоби масової інформації могли перекрутити сенс цих слів.

Він просто показав мені текст інтерв'ю, яке він погодив. Там є великі відмінності від того, що ми всі бачили. Тобто там він говорить про амністію, але далі йде поправка, якої, на мою думку, в тексті інтерв'ю не було – "крім тих, у кого руки по лікоть у крові". Це дуже важливе уточнення,

– наголосив Гармаш.

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Амністія для бойовиків: якою була заява Фокіна