Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що з неприємним здивуванням сприймає повідомлення про резонансні заяви пана Фокіна щодо війни на Донбасі й щодо Криму, зроблені у Верховній Раді. Члени делегації просять дати оцінку позиції свого колеги.

Вітольд Фокін, як і будь-яка людина, має право на власну позицію, якою б дивною вона не здавалась, мовиться в заяві української делегації, яка є в розпорядженні 24 каналу.

До слова Фокін має піти з ТКГ, – Єрмак

Та ми разом як делегація України у переговорах у ТКГ повинні дотримуватись виключно офіційної позиції нашої держави навіть тоді, коли не беремо участь у переговорах,

– наголошують делегати.

Вони зазначають, що дотримуватися офіційної позиції України в цьому питанні доволі просто, оскільки вона повністю відповідає тому, що й справді відбувається на окупованих територіях.

"Ми повністю свідомі того, що війну на територію України принесла Росія і її громадяни. Саме тому, наприклад, переговори відбуваються в тристоронньому форматі – Україна, ОБСЄ як посередник і Росія як держава, яка тимчасово окупувала частину нашої території", – зазначають члени української делегації в ТКГ.

Вони також наголосили, що прагнуть знайти такі рішення, які забезпечать сталий мир через абсолютне припинення вогню, звільнення всіх політв'язнів, проведення повної деокупації, виведення усіх бойовиків і повернення Україні контролю над кордоном з Росією в Донецькій і Луганській областях.

Вважаємо дивним, що пан Фокін, роблячи такі заяви, не врахував, що його сприйматимуть саме як члена української делегації, який представляє державу. Ба більше, розмова відбувалась у Верховній Раді України. Очікуємо, що заяви пана Фокіна отримають належну оцінку,

– резюмується у зверненні.

Серед підписантів цього звернення є Леонід Кравчук, який і привів Вітольда Фокіна в делегацію, а також віцепрем'єр України Олексій Резніков і віцепрезидент ПАРЄ Олександр Мережко.

Що такого сказав Фокін