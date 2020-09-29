Андрій Єрмак заявив, що Вітольд Фокін має піти з з Тристоронньої контактної групи. Так глава Офісу Президента відреагував на те, що Фокін не бачить доказів війни Росії та України на Донбасі.

Єрмак наголосив, що в Україні 7 рік йде війна, в якій Росія – сторона конфлікту. Про це глава Офісу Президента написав у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу Жодного підтвердження, що там війна України і Росії, не бачив, – Фокін про ситуацію на Донбасі

Так, у нас триває війна, в якій Росія – сторона конфлікту, а не спостерігач. І саме через це, а також через анексію Криму Захід застосував проти Росії санкції. Моя особиста позиція – пан Фокін має піти з ТКГ,

– заявив Єрмак.

Що сказав Фокін про війну на Донбасі

Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією. Це не перша одіозна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі. Також Фокін розказує, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.

Заява Фокіна викликала хвилю негативу серед українських політиків.

Глава МВС Арсен Аваков назвав Фокіна "мерзотником" і закликав "гнати його щонайменше на пенсію".

Мер Львова Андрій Садовий опублікував фото з Личаківського кладовища, де ховають українських воїнів. Він наголосив: пане Фокін, не вистачає доказів, то йдіть у відставку і не ганьбіться.