Ще зарано говорити про звернення від комітету, – Качура про засідання з Фокіним
Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів деталі засідання комітету, на якому був присутній заступник голови делегації України у ТКГ Вітольд Фокін. Він заявив, що ще зарано говорити, що весь комітет звернувся до Володимира Зеленського – це рішення є неправомочним.
У коментарі "РБК-Україна" нардеп сказав, що у документі йдеться саме про Фокіна, однак ця постанова була прийнята з порушенням закону, а тому можна вважати, що її не існує.
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"Для того, щоб було правомочним прийняття рішення, потрібно, щоб було 14 депутатів, а було присутньо 13", – зауважив Качура.
За його словами, саме через це не мали права ставити на голосування. Також на засіданні не було секретаря – ніхто не вів протокол. Качура додав, що цього питання не було в порядку денному.
Лозинський сказав, що це його ініціатива як депутата, попросив підтримати, хоча по регламенту заборонено таке. Я впевнений, це рішення буде оскаржене до регламентного комітету,
– запевнив Качура.
Також нардеп припустив, що навряд чи цей документ з'явиться у сесійній залі. "Ще зарано говорити, що звернувся комітет. Тому що його навіть не закрили (засідання – 24 канал)", – підсумував Качура.
Що відомо про засідання з Фокіним: коротко
- Засіданні комітету Верховної Ради з державного будівництва відбулось 29 вересня 2020 року. Тоді Вітольд Фокін зробив кілька гучних заяв.
- Фокін сказав, що поки не бачив жодного доказу того, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією. Також заявив, що він не є ворогом Росії і ніколи не буде.
- Нардепка від партії "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатське звернення до президента Володимира Зеленського. У ньому йдеться про відкликання Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Звернення підписало 49 народних депутатів.