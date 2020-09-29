Депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів деталі засідання комітету, на якому був присутній заступник голови делегації України у ТКГ Вітольд Фокін. Він заявив, що ще зарано говорити, що весь комітет звернувся до Володимира Зеленського – це рішення є неправомочним.

У коментарі "РБК-Україна" нардеп сказав, що у документі йдеться саме про Фокіна, однак ця постанова була прийнята з порушенням закону, а тому можна вважати, що її не існує.

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"Для того, щоб було правомочним прийняття рішення, потрібно, щоб було 14 депутатів, а було присутньо 13", – зауважив Качура.

За його словами, саме через це не мали права ставити на голосування. Також на засіданні не було секретаря – ніхто не вів протокол. Качура додав, що цього питання не було в порядку денному.

Лозинський сказав, що це його ініціатива як депутата, попросив підтримати, хоча по регламенту заборонено таке. Я впевнений, це рішення буде оскаржене до регламентного комітету,

– запевнив Качура.

Також нардеп припустив, що навряд чи цей документ з'явиться у сесійній залі. "Ще зарано говорити, що звернувся комітет. Тому що його навіть не закрили (засідання – 24 канал)", – підсумував Качура.

Що відомо про засідання з Фокіним: коротко