Учасник ТКГ Вітольд Фокін відзначився низкою гучних заяв щодо війни на Донбасі під час засідання комітету Верховної Ради з державного будівництва. Депутати підготували звернення до президента з проханням відликати Фокіна від участі у переговорному процесі. Нардеп Єгор Чернєв наголосив, що перший заступник очільника української делегації висловлював власну позицію, яка суперечить позиції України.

Закінчилося засідання комітету прийняттям рішення щодо того, щоб рекомендувати президенту все-таки звільнити Фокіна з переговорної групи ТКГ через його позицію насамперед. Про це нардеп від "Слуги народу" розповів у програмі "Є питання" на 24 каналі.

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За його словами, всі присутні на засіданні комітету та ті, хто дивились трансляцію, побачили, що це не якісь обмовки чи Фокіна не так інтерпретували. Це його світоглядна позиція.

Я вважаю, що не може людина, яка не бачить РФ на Донбасі, представляти Україну на найвищому переговорному рівні щодо врегулювання конфлікту,

– відзначив депутат.

Єгор Чернєв наголосив, що висловлювання Фокіна жодним чином не є українською позицією. Це власна думка учасника ТКГ, на чому він і наголошував під час виступу в комітеті. І додав, що людина на такій посаді публічно має озвучувати державну позицію, а не свою.

Також депутат зауважив, що в деяких інтерв’ю Фокін казав, що потрібно зрозуміти Росію. "То потрібно все-таки міняти такого представника в ТКГ, тому що тут насамперед потрібно розуміти Україну, українські інтереси і представляти їх", – прокоментував він.

Нардеп пояснив, що призначає членів ТКГ саме президент за своїм указом. Тому далі має відбутися розгляд постанови в сесійній залі, і потім депутати вже чекають реакцію очільника держави.

Фактично ця постанова об’єднала представників всіх фракцій, крім абсолютно проросійської ОПЗЖ. Всі проукраїнські фракції проголосували за те, щоб ця постанова була направлена і що Фокіну не місце в ТКГ,

– зазначив Єгор Чернєв.