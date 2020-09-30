В ОП наголосили на важливості розділяти офіційне з особистим. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

Важливо "Махровий ідіот", який "усіх дістав": як в Україні реагують на скандальні слова Фокіна про Росію

Водночас в ОП підкреслили, що потрібно просувати державне бачення, навіть якщо воно не збігається з особистим, доки представляєш державу.

Ба більше, офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю та політичною правдою. Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Криму, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України,

– зауважили в Офісі Президента.

У повідомленні мовиться, що раніше особисті думки кожного з представників України не суперечили офіційній позиції держави. Також в Офісі Президента зазначили, що вже дали належну оцінку заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави.

Наостанок в ОП нагадали пріоритети діяльності держави та її представників, серед яких:

абсолютне та довготривале припинення вогню на Донбасі,

звільнення всіх утримуваних осіб,

виведення всіх незаконних збройних формувань і військової техніки з території України,

повна деокупація та повернення Україні контролю над кордоном з Росією.

Актуально Українська делегація в ТКГ просить оцінки заяв свого члена Вітольда Фокіна

Чим "відзначився" Вітольд Фокін

Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.

Це не перша одіозна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.

Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.

Такі заяви Фокіна обурили не лише суспільство, але й політиків. Нардепи від "Слуги народу" підтримують думку, що Фокіна мають виключити зі складу ТКГ. Таку ж думку поділяє й очільник ОП Андрій Єрмак. А нардепка від партії "Голос" Бобровська підготувала депутатське звернення до президента Зеленського. Воно стосується відкликання Фокіна з ТКГ. Звернення підписали 49 парламентарів з усіх партій, окрім ОПЗЖ.