Водночас в ОП підкреслили, що потрібно просувати державне бачення, навіть якщо воно не збігається з особистим, доки представляєш державу.
Ба більше, офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю та політичною правдою. Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Криму, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України,
– зауважили в Офісі Президента.
У повідомленні мовиться, що раніше особисті думки кожного з представників України не суперечили офіційній позиції держави. Також в Офісі Президента зазначили, що вже дали належну оцінку заявам Вітольда Фокіна, які категорично розходяться з офіційними позиціями держави.
Наостанок в ОП нагадали пріоритети діяльності держави та її представників, серед яких:
- абсолютне та довготривале припинення вогню на Донбасі,
- звільнення всіх утримуваних осіб,
- виведення всіх незаконних збройних формувань і військової техніки з території України,
- повна деокупація та повернення Україні контролю над кордоном з Росією.
Актуально Українська делегація в ТКГ просить оцінки заяв свого члена Вітольда Фокіна
Чим "відзначився" Вітольд Фокін
- Перший заступник очільника української делегації в ТКГ Вітольд Фокін 29 вересня заявив, що поки нібито не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією.
- Це не перша одіозна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він наполягав, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.
- Також Фокін розповідає, що необхідно виконати умову Росію про вибори на окупованих територіях.
Такі заяви Фокіна обурили не лише суспільство, але й політиків. Нардепи від "Слуги народу" підтримують думку, що Фокіна мають виключити зі складу ТКГ. Таку ж думку поділяє й очільник ОП Андрій Єрмак. А нардепка від партії "Голос" Бобровська підготувала депутатське звернення до президента Зеленського. Воно стосується відкликання Фокіна з ТКГ. Звернення підписали 49 парламентарів з усіх партій, окрім ОПЗЖ.