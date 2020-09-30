В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на пропозицію російських політиків провести переговори між Вірменією та Азербайджаном щодо ситуації в Нагірному Карабаху в окупованому Криму. Українські дипломати назвали це "сезонним загостренням у маріонеток Кремля".

В українському МЗС заявили про неможливість проведення такого рівня переговорів в окупованому Криму, повідомляє РБК-Україна. Причиною є те, що цивілізовані держави ставляться з повагою до суверенітету інших країн. Світова спільнота підтримує територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах і пам'ятає, що Крим – це Україна.

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"На сьогодні Крим може бути не місцем переговорів, а виключно їх предметом щодо його деокупації та повернення до складу України. Спроби Російської Федерації у будь-який спосіб залучити на територію Криму представників офіційної влади іноземних держав і легітимізувати таким чином свої протиправні діяння, є завідомо провальними", – заявили в МЗС України.

Росія намагається втягнути Крим до ситуації в Нагірному Карабаху

Депутат Держдуми Руслан Бальбек заявив, що майданчиком для проведення переговорів між вірменською та азербайджанською стороною може стати Крим. Саме півострів, який Росія анексувала в України, він назвав "прикладом того, як різні культури й конфесії живуть мирно пліч-о-пліч".

В Україні ж на такі слова заявили, що "окупаційній владі в Криму краще задуматися над запрошенням до окупованого Криму представників моніторингових органів міжнародних організацій, враховуючи масштаби порушень прав людини на півострові та темпи його мілітаризації".

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Чи можливі переговори між Вірменією та Азербайджаном

Про необхідність проведення переговорів між Вірменією та Азербайджаном заявляють усі міжнародні спільноти. Все заради того, щоб припинити військові дії.

Вірменія назвала свої умови для переговорів з Азербайджаном. Останні ж назвали висунуті умови неприйнятними.

Коротко про конфлікт Вірменії та Азербайджану у Нагірному Карабасі