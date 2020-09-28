Війна у Нагірному Карабасі: Росія пропонує зробити анексований Крим майданчиком для переговорів
Депутат Держдуми Руслан Бальбек заявив, що майданчиком для проведення переговорів між вірменською і азербайджанською стороною може стати Крим. На думку Бальбека, анексований український півострів ідеально підходить для таких цілей.
Депутат Держдуми також пропонує офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.
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"Прикладом того, як різні культури й конфесії живуть мирно пліч-о-пліч, може послужити Крим. Ми готові надати майданчик на півострові й пропонуємо офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів", – наголосив Руслан Бальбек.
Раніше Канада запропонувала посередництво в конфлікті у Нагірному Карабасі. Вона пропонує допомогу на додаток до механізму врегулювання під егідою ОБСЄ.
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- 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три БПЛА Азербайджану.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили мобілізацію осіб старших за 18 років.
- Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.
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