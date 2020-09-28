Депутат Держдуми Руслан Бальбек заявив, що майданчиком для проведення переговорів між вірменською і азербайджанською стороною може стати Крим. На думку Бальбека, анексований український півострів ідеально підходить для таких цілей.

Депутат Держдуми також пропонує офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

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"Прикладом того, як різні культури й конфесії живуть мирно пліч-о-пліч, може послужити Крим. Ми готові надати майданчик на півострові й пропонуємо офіційним Баку і Єревану сісти за стіл переговорів", – наголосив Руслан Бальбек.

Зверніть увагу! Росія анексувала український Крим після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Анексія не визнається Україною та більшістю країн світу. Світова спільнота наклала на Кремль санкції.

Раніше Канада запропонувала посередництво в конфлікті у Нагірному Карабасі. Вона пропонує допомогу на додаток до механізму врегулювання під егідою ОБСЄ.

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Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією: головне

27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію у початку обстрілів по всій лінії фронту. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

Натомість у Міноборони Вірменії розповіли про два збиті вертольоти й три БПЛА Азербайджану.

У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели воєнний стан. Також там оголосили мобілізацію осіб старших за 18 років.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває більше ніж 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росія надає свою підтримку Вірменії.

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