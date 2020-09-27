Між Вірменією та Азербайджаном загострився десятилітній конфлікт. На кордоні між країнами поновилися бойові дії. Світова спільнота закликала зупинити кровопролиття та повернутися до мирного врегулювання ситуації.

Реакція світової спільноти

Як реагують на загострення вірмено-азербайджанського конфлікту – читайте у матеріалі 24 каналу.

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МЗС України

У МЗС України висловили співчуття рідним загиблих внаслідок загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. У відомстві закликали Вірменію та Азербайджан повернутися до мирного діалогу.

МЗС України глибоко занепокоєне загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до цього,

– мовиться у повідомленні.

Європейська рада

Голова Європейської ради Шарль Мішель закликав країни повернутися до переговорів. Він наголосив, що військові дії повинні бути припинені в терміновому порядку, аби запобігти подальшу ескалацію. На думку Європейської ради негайне повернення до переговорів без попередніх умов – це єдиний шлях вперед.

Папа Римський

Папа Римський Франциск акцентував увагу на важливості відмовитися від силових засобів врегулювання будь-яких розбіжностей у ситуації в Нагірному Карабасі.

Надходять тривожні новини з Кавказу. Молюся за мир у цьому регіоні й звертаюся до сторін конфлікту зробити конкретні кроки у напрямку до братерства і розв'язання всіх проблем без використання сили,

– сказав Франциск.

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Євросоюз

Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС закликає сторони конфлікту в Нагірному Карабасі до деескалації. ЄС також заявляє про необхідність суворого дотримання режиму припинення вогню.

Євросоюз закликає до негайного припинення бойових дій, деескалації та суворого дотримання режиму припинення вогню. Потрібне негайне повернення до переговорів без попередніх умов, щодо врегулювання конфлікту під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ,

– підкреслив він.

Війна у Нагірному Карабасі: головне

Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.

За словами прем'єр-міністра Вірменії Ніколо Пашиняна, ініціатором є Азербайджан. У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетний обстріл і використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.

в ракетний обстріл і використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію. У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели військове положення. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.