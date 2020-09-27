Загострення конфлікту між Вірменію і Азербайджаном: реакція МЗС України
-
У МЗС України висловили співчуття рідним загиблих внаслідок загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. У відомстві закликали Вірменію і Азербайджан повернутися до мирного діалогу.
Обставини загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном уважно вивчають. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
Зверніть увагу Війна у Нагірному Карабасі: Вірменія оголосила воєнний стан і загальну мобілізацію
Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту,
– наголосили у відомстві.
У МЗС України зауважили, що дуже занепокоєні погіршенням стосунків Вірменії та Азербайджану.
Що відомо про конфлікт між Азербайджаном і Вірменією
- Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією спалахнув ще в 1990-х. Тоді Азербайджан втратив територію Нагірного Карабаху, де жило багато вірменів.
- У травні 1994 року між Вірменією та самопроголошеною Нагірно-Карабаською республікою з одного боку і Азербайджаном з іншого боку було встановлено режим припинення вогню.
- 27 вересня між Азербайджаном і Вірменією поновилися воєнні дії. Загострення конфлікту відбулося у Нагірному Карабасі. Азербайджан заявив, що Вірменія обстріляла його позиції.
- Армія Азербайджану пішла у наступ. Військові рухаються у напрямку Агдеринського і Тертерського районів, які контролює невизнана Нагірно-Карабахська Республіка.