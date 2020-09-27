У МЗС України висловили співчуття рідним загиблих внаслідок загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. У відомстві закликали Вірменію і Азербайджан повернутися до мирного діалогу.

Обставини загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном уважно вивчають. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту,

– наголосили у відомстві.

У МЗС України зауважили, що дуже занепокоєні погіршенням стосунків Вірменії та Азербайджану.

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих. — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) September 27, 2020

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