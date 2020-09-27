Сегодня премьер-министр Армении Никола Пашинян объявил всеобщую мобилизацию и военное положение – Армения сосредотачивает все силы.

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Сегодня в 6.00 азербайджанская армия проводит общевойсковую наступательную операцию силами пехоты, танков, артиллерии, вертолетов и дронов. По заявлению Азербайджана проводится контратака в ответ на армянский обстрел. Перестрелки там регулярно происходят. Но, судя по данным обеих сторон, цель ударов, также как и в 2016-м году – захват цепи господствующих высот и армянских опорных пунктов.

Вряд ли контратаку можно организовать мгновенно в ответ на обстрел, без сомнения, наступательная операция готовилась длительное время. Удары наносятся обеими сторонами на широком фронте.

Армения уже подтвердила гибель пяти своих военнослужащих.

Однако судя по реакции Армении атака не была неожиданной.

Азербайджан о своих потерях пока не говорит. Однако Минобороны Армении выложило три видеоролика, где зафиксировано уничтожение трех азербайджанских танков. Судя по наличию системы видеонаблюдения, армяне подготовились к атаке, и в этом ничего удивительного – ведь фронт небольшой, танкоопасные направления легко просчитываются. Быстрое обнаружение наступления и возможность корректировать удары в режиме реального времени, без сомнений, приведет к потерям азербайджанцев, и это окажет большое влияние на темпы продвижения.

По сообщениям азербайджанских СМИ и Минобороны Азербайджана, удар нанесен по армянским зенитно-ракетным комплексам Оса, часть которых уничтожена. То есть Азербайджан открыл поле действия для своих дронов и вертолетов на передовой.

Сбит один из азербайджанских вертолетов – это подтверждено азербайджанскими СМИ.

Какие выводы должен немедленно сделать Украина

В апреле 2016-го года Азербайджан с помощью локальной военной операции захватил один из армянских опорных пунктов. Вполне вероятно, что здесь имеет место нечто похожее. Война идет в горной местности, позиции стационарные, вряд ли там могут быть какие-то блицкриги – более вероятно, речь идет о точечных ударах на широком фронте с целью улучшения позиций.

Для Украины это наглядная демонстрация, можно ли "устать от войны". Если этого требуют национальные интересы – то война требует длинной воли и сильной армии, а не мира любой ценой.

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Война между Арменией и Азербайджаном за Карабах длится уже более 30 лет. Эту войну много раз называли "замороженной", но она фактически остается не решенной и без мирного договора между странами. Годы затишья и скрытого противостояния – а затем все по новой. Война остается войной, уговоры слабых ее не остановят. Только эффективные боевые действия могут обеспечить дипломатам возможность ведения эффективных переговоров.

И главный вывод для нас – "прекращения огня" войну не заканчивают.