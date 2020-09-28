Між Вірменією та Азербайджаном знову розгорівся конфлікт, який триває вже десятиліттями. Під час останніх загострень Росія постачала озброєння одразу 2 країнам. Однак чи допомагатиме РФ цього разу – невідомо.

Експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса в ефірі 24 каналу зазначив, що за кількістю населення та територією Азербайджан має перевагу над Вірменією. Однак інші показники – практично рівні.

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"До прикладу, щодо бронетехніки – там різниця орієнтовно у 100 машин, можливо, й менше. По авіації теж невелика різниця. Обидві країни мають нові військові технології. Звісно, Азербайджан трохи більше, оскільки за останні кілька років вони провели модернізацію в окремих схемах збройних сил", – зауважив Куса.

За його словами, влада Азербайджану налагодила виробництво певних типів безпілотників та імпорт військових технологій турецького виробництва:

безпілотників

авіації

озброєння.

Імпорт навіть був з Ізраїлю. Тому, на мою думку, в Азербайджану більше військових новинок,

– підсумував Куса.

Куса: Росія знала, що Азербайджан готується до бойових дій

Куса зауважив, що за останні пів року у соцмережах та інших інформаційних джерелах обох країн була інформація, що ескалація можлива. Однак це було на рівні чуток і припущень. "В деякому сенсі це було очікувано. Думаю, та ж Росія попри свою заяву, яка могла здаватись доволі відстороненою, знала, що Азербайджан за підтримки Туреччини готується до бойових дій", – сказав Куса.

Він запевнив, що росіяни однозначно виступатимуть на боці Вірменії, адже це їх союзник, вони пов'язані угодами. Також Куса заявив, що військова ескалація – певний виклик для Росії.

Як ствердив Куса, ескалація створює для Росії дилему:

підтримувати Вірменію і ризикнути конфронтацією з Туреччиною;

почекати та подивитись, що буде відбуватись на місцях;

відійти в сторону і домовитись з Туреччиною щодо нової модальності політичного регулювання на Південному Кавказі, однак тоді стосунки з Вірменією будуть під загрозою.

Війна у Нагірному Карабасі: коротко

На кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії вранці 27 вересня 2020 року. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що ініціатором є Азербайджан.

Водночас у Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Так опублікували інформацію про вбитих і поранених серед цивільного населення.

У Міноборони Вірменії запевнили, що були збиті 2 вертольоти й 3 БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетному обстрілі та використанні дронів. Азербайджан цю інформацію спростував.

У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели військовий стан. Також оголосили загальну мобілізацію осіб старше 18 років. Міжнародна спільнота заклила сторони припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

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