27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії. Конфлікт поновився на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. В результаті обстрілів загинули сотні військових з обох боків.

Що відомо про втрати Вірменії

За інформацією Міністерства оборони Вірменії загинули 16 і поранено близько 100 військовослужбовців, 10 з них евакуйовано в Єреван.

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Водночас Міноборони Азербайджану наводить інші цифри. За даними відомства, під час бойових дій в Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії.

Також азербайджанські військові повідомили, що Збройні сили Вірменії втратили 22 танки та іншу важку бронетехніку:

15 одиниць зенітних ракетних комплексів "ОСА",

18 безпілотників,

вісім артилерійських установок,

три склади з боєприпасами.

Втрати Азербайджану

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна також зазнала втрат: як серед військових, так і серед мирних жителів. Водночас власні втрати в Азербайджані ще уточнюють.

Натомість за інформацією Міноборони Вірменії, під час бойових зіткнень 27 вересня з азербайджанської сторони загинули близько 200 військових.

За інформацією вірменських збройних сил, Баку втратив:

два вертольоти,

близько 30 одиниць бронетехніки,

20 безпілотників.

Втрати серед мирного населення

Вірменія повідомила про загибель двох мирних жителів і 30 поранених.

Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про загибель сім'ї з п'яти осіб і поранення 19 цивільних.

Війна у Нагірному Карабасі: головне

Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.

У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.

Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетному обстрілі та використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.

У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели військовий стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.

Міжнародна спільнота заклила сторони припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Довідка! Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває вже понад 30 років. У ньому Туреччина підтримує Азербайджан і виступає за його територіальну цілісність, а Росіє надає свою підтримку Вірменії.

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