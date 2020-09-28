Сотні вбитих військових: Вірменія та Азербайджан оприлюднили дані про втрати
27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії. Конфлікт поновився на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. В результаті обстрілів загинули сотні військових з обох боків.
Що відомо про втрати Вірменії
За інформацією Міністерства оборони Вірменії загинули 16 і поранено близько 100 військовослужбовців, 10 з них евакуйовано в Єреван.
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Водночас Міноборони Азербайджану наводить інші цифри. За даними відомства, під час бойових дій в Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії.
Також азербайджанські військові повідомили, що Збройні сили Вірменії втратили 22 танки та іншу важку бронетехніку:
- 15 одиниць зенітних ракетних комплексів "ОСА",
- 18 безпілотників,
- вісім артилерійських установок,
- три склади з боєприпасами.
Втрати Азербайджану
Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що його країна також зазнала втрат: як серед військових, так і серед мирних жителів. Водночас власні втрати в Азербайджані ще уточнюють.
Натомість за інформацією Міноборони Вірменії, під час бойових зіткнень 27 вересня з азербайджанської сторони загинули близько 200 військових.
За інформацією вірменських збройних сил, Баку втратив:
- два вертольоти,
- близько 30 одиниць бронетехніки,
- 20 безпілотників.
Втрати серед мирного населення
- Вірменія повідомила про загибель двох мирних жителів і 30 поранених.
- Генпрокуратура Азербайджану повідомляє про загибель сім'ї з п'яти осіб і поранення 19 цивільних.
Війна у Нагірному Карабасі: головне
- Вранці 27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану поновилися бойові дії. За словами прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, ініціатором є Азербайджан.
- У Міноборони Азербайджану в початку обстрілів по всій лінії фронту звинуватили Вірменію. Також там повідомили про вбитих і поранених серед цивільного населення.
- Натомість у Міноборони Вірменії заявили про те, що були збиті два вертольоти й три БПЛА Азербайджану. Вірменія звинуватила Азербайджан в ракетному обстрілі та використанні дронів. Азербайджан спростовує цю інформацію.
- У невизнаній республіці Нагірний Карабах ввели військовий стан. Крім того, оголошена загальна мобілізація осіб старше 18.
- Міжнародна спільнота заклила сторони припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.
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