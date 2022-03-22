Згідно з інформацією, з міста Бердянськ було евакуйовано 1100 маріупольців. Зараз вони вже у безпеці в місті Запоріжжя.

Важливо Українська влада домовляється про нові гуманітарні коридори на 23 березня

Крім того, гуманітарним коридором з Маріуполя до міста Запоріжжя дісталося 5926 людей на власному транспорті.

До міста Бердянськ була завезена гуманітарна допомога у вигляді продуктів та медикаментів, – повідомила Ірина Верещук.

Проте вона зазначила, що окупаційні війська порушили та не впустили автобуси для евакуації маріупольців з селища Нікольське та селища Манекине.

Дивіться відео звернення Ірини Верещук: