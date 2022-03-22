Про додаткові коридори планують домовитися і на середу, 23 березня. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує 24 канал.

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На завтра додатково плануємо домовитись про гуманітарні коридори в Київській, Запорізькій, Харківській та Луганській областях,

– сказав урядовиця.

Інформацію про маршрути евакуації місцевим мешканцям повідомлять згодом.

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